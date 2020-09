Giappone in Italia: il convegno Aistugia su cultura, geopolitica, Olimpiadi e…

L'Aistugia promuove lo studio e la conoscenza del Giappone in Italia. Ne fanno parte attualmente circa 400 soci tra studiosi appartenenti al mondo accademico e studenti universitari, ma anche professionisti delle più svariate specialità e persone con un interesse continuativo e approfondito per qualsiasi aspetto della civiltà giapponese.

Il XLIV Convegno di Studi sul Giappone organizzato da Aistugia si svolgerà online il 19, 25 e 26 settembre 2020, secondo il seguente programma:

Sabato 19 settembre, mattina

10.00-10.45

Inaugurazione. Presiede: Matilde Mastrangelo

Giorgio Starace, Ambasciatore d’Italia in Giappone

Shikakura Mariko, Primo Segretario (Addetto Culturale), Ambasciata del Giappone in Italia

Nishibayashi Masuo, Direttore dell’Istituto Giapponese di Cultura in Roma

10.45-11.00

Comunicazione relativa alla Biblioteca dell’IGC in Roma

Yoshida Kazuko

11.00 - 11.40

Keynote Speech – (Presiede: Ikuko Sagiyama)

Massimiliano Tomasi - Da Akutagawa ai primi anni del dopoguerra: verso una genealogia del Cristianesimo nel discorso letterario giapponese del Novecento

11:40-11:50 Pausa caffè

Sessione di apertura. Presiede: Matilde Mastrangelo

11:50-12:20

Bonaventura Ruperti - Figure femminili alla ribalta, pessimismo e impermanenza. L’opera di Namiki Sōsuke (1695-1751) nel teatro dei burattini

Sabato 19 settembre, pomeriggio

Sessione "Sport 1". Presiede: Silvana De Maio

14:30-15:00

Eugenio De Angelis - Tokyo Olympiad, cronaca di un capolavoro disastroso

15:00-15:30

Clara Di Fazio - La trasformazione urbana di Tokyo attraverso i mega eventi: il caso delle Olimpiadi

15:30-16:00

Federico Scaroni - Giochi Olimpici e Architettura. Tokyo tra Passato e Futuro

16:00-16:15

Pausa caffè

16.15-17.00 – Sessione “dottorandi”. Discussant: Chiara Luna Ghidini

Sabrina Battipaglia – La trasformazione socio-culturale di un popolo del nord del Giappone

Venerdì 25 settembre, mattina

Sessione “Anni ’20-’30”. Presiede: Rosa Caroli

10:00-10:30

Nicola Bassoni - Karl Haushofer e l’IsMEO: l’influenza della geopolitica tedesca sull’orientalismo fascista

10:30-11:00

Filippo Dornetti - In tempo di elezioni di Errico Malatesta: traduzione e significato dell'opuscolo nel Giappone di fine anni Venti

11:00-11:30

Costantino Pes - Yokomitsu Riichi alle Olimpiadi di Berlino del 1936 - Identità nazionali a confronto

11:30-11:45

Pausa caffè

11:45-12:30 - Sessione dottorandi. Discussant: Paolo Villani

Osvaldo Mercuri - “Separati per un’infinità di eoni, nemmeno un istante lontani” - I dialoghi Zen tra Daitō Kokushi e l’ex imperatore Hanazono

Venerdì 25 settembre, pomeriggio

Sessione “Sport 2”. Presiede: Gianluca Coci

14:30-15:00

Simone Dalla Chiesa - Regole costitutive e norme convenzionali nell’ōzumō

15:00-15:30

Carolina Negri - Una insolita partita di kemari. Testimonianze di predominio maschile e mercificazione del corpo femminile nel Towazugatari

15:30-16:00

Pierantonio Zanotti - L’“età dello sport” di Hirato Renkichi

16:00-16:15

Pausa caffè

16:15-17.00 - Sessione dottorandi. Discussant: Giorgio Colombo

Anna Noci - Adozione e imprese familiari in Giappone

Sabato 26 settembre, mattina

9:45-10:30 Sessione dottorandi. Discussant: Carolina Negri

Marzia Vettorato - Il legame tra dimensione femminile e rituale nella corte di epoca Heian (794-1185)

Sessione di chiusura. Presiede: Paola Scrolavezza

10:30-11:00

Carlo Pelliccia - La missione Tenshō a Bologna (18-22 giugno 1585) tra lettere gesuitiche e relazioni locali

11:00-11:30

Giovanni Borriello - La diffusione degli sport occidentali nel Giappone Meiji: un altro aspetto della modernizzazione

11:30-11:35

Chiusura lavori. Breve saluto

11:35-11:45

Pausa caffè

11:45-13:00

Assemblea generale (partecipazione riservata ai soli SOCI AISTUGIA)

