Italian Innovation Day: ecco le startup tricolori alla conquista del Giappone

Si svolgerà online la quinta edizione dell’Italian Innovation Day in Giappone, evento dedicato alle startup italiane organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Tokyo in collaborazione con ICE, Invitalia e JETRO (Japan External Trade Organization).

Partecipano, quali “community partner” dell’evento, i maggiori hub dell’innovazione in Giappone (dagli acceleratori 01Booster, EDGEof, Deloitte Venture Support e Plug & Play Japan alle grandi comunità di innovatori BLINK, BARK e Venture Café Tokyo), la Camera di Commercio Italiana in Giappone, lo EU-Japan Technology Transfer Helpdesk e Invest Tokyo (Governo Metropolitano di Tokyo).

Importantissimo, infine, il contributo dei media partner Emil Abirascid (Startupbusiness) e Ikeda Masaru (BRIDGE), moderatori dell’evento.

“L’Italian Innovation Day intende promuovere la costituzione di un network favorevole all’inserimento nel grande mercato giapponese delle startup italiane, promuovendo tra le aziende partecipanti la ricerca pro-attiva di potenziali partner commerciali e strategici” – spiega Giorgio Starace, Ambasciatore d’Italia in Giappone. “Dalla prima edizione a oggi abbiamo assistito oltre 50 startup e tanti giovani innovatori del nostro Paese, interessati a un Paese-mercato, il Giappone, che rimane espressione della terza economia mondiale”.

La novità del 2020 è lo svolgimento dell’iniziativa online. Sono previsti, tra gli altri servizi, il broadcasting dei contenuti in tempo reale da diversi luoghi in Giappone e in Italia nei giorni 5-6 novembre, la possibilità di interagire via chat tra partecipanti e la programmazione e realizzazione di meeting online B2B in qualsiasi momento dal 5 al 26 novembre.

Per accedere ai contenuti dell’evento è necessario registrarsi seguendo la procedura di cui al seguente indirizzo.

Le 16 startup italiane che si presenteranno online il 5 e 6 novembre sono state selezionate, su 72 candidature pervenute, da un’apposita Commissione di Valutazione composta di esperti e rappresentanti delle Istituzioni.

Tra i temi da affrontare in occasione dell’Innovation Day 2020:

- gestire la crisi Covid-19: soluzioni in sicurezza per la ripresa

- come migliorare la qualità della vita nelle ageing society

- crescita sostenibile ed economia basata sull’efficienza delle risorse

Gli ambiti di competenza delle startup selezionate sono svariati (MedTech, Robotics, Healthcare, Mechatronics, Optomechanics, Anti-noise Technology, AgriTech, Green Architecture, Circular Fashion, Marketing Tech, Smart City, Energy Efficiency, InsurTech, Impact Finance), ma raggruppabili in quattro grandi categorie: Life Science, Industry 4.0, Circular Economy e Impact Tech.

Ciascuna sessione dell’evento verrà introdotta da Keynote Speaker di alto profilo e specializzati nelle 4 macro-categorie sopra citate: Diana Saraceni, General Partner di Panakes Partners, venture capital dedicato a investimenti healthcare in Italia e Israele; Jari Ognibeni, fondatore di Pariter Partners, venture Capital che investe prevalentemente in DeepTech e startup con forti basi scientifiche; il Prof. Mario Calderini del Politecnico di Milano, dove insegna Innovazione Sociale e dirige Tiresia, centro di competenza sull’innovazione, l’imprenditorialità e la finanza sociale; Gaetano Giuffrè, Investment Manager di Oltre Venture, pioniere dell’impact investing in Europa.





LE 16 STARTUP ITALIANE PROTAGONISTE DELL’INNOVATION DAY 2020

LIFE SCIENCE

D-Heart: primo dispositivo ECG per smartphone/tablet di livello ospedaliero per pazienti e professionisti sanitari

Existo: dito robotico che potenzia le capacità umane e consente il recupero dell’indipendenza motoria in pazienti colpiti da paresi

Hypex: tecnologia di interazione video al servizio di medicina e benessere attraverso la combinazione di storytelling, psicologia e neuroscienze

IcanDo: dispositivo intelligente e app per smettere di fumare

INDUSTRY 4.0

Desamanera: stampanti 3D che utilizzano minerali di riciclo e leganti inorganici naturali per la creazione di oggetti di grandi dimensioni

Dynamic Optics: sistemi ottici adattivi e sistemi opto-meccatronici per microscopi, lasers, astronomia e difesa

Phononic Vibes: pannelli capaci di assorbire suoni e vibrazioni grazie a specifiche strutture periodiche realizzate con materiali comuni

CIRCULAR ECONOMY

Agricolus: piattaforma per l'agricoltura di precisione che ottimizza il lavoro sul campo e fornisce agli operatori agricoli Sistemi di Supporto alle Decisioni

Hexagro: agricoltura urbana sostenibile e sistemi di orti verticali per produrre cibo sano su terrazzi e balconi

Ricehouse: prodotti per l’edilizia derivati dagli scarti del riso 100% naturali e capaci di ridurre il consumo energetico degli edifici

Rifò: moda circolare, indumenti derivati da scarti tessili e prodotti attraverso procedimenti che minimizzano l’utilizzo di acqua, coloranti e additivi chimici

IMPACT TECH

Blimp: sistema di metrica digitale che rileva flussi di persone e veicoli negli spazi pubblici e aiuta a verificare l’applicazione delle misure anti-Covid19

Envision: soluzioni e infrastrutture per Smart City basate su IoT ed efficienza energetica

I-TES: impianti di accumulo termico innovativi che sostituiscono l’acqua con PCM, materiali con ottime capacità di thermal management

Insoore: piattaforma che aiuta le aziende appartenenti al settore assicurativo e del fleet management a migliorare la gestione dei sinistri

Open Impact: piattaforma che supporta l'intero ciclo di vita dell'impatto delle imprese, facilitando l'incontro tra finanza e impatto sociale