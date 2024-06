Guerra/ Attacchi ucraini a Sebastopoli: morti. Mosca: "Usa pagheranno"

Ucraina, attacchi a Sebastopoli: morti. Mosca: "Usa responsabili: pagheranno"

Esplosioni in diverse città della Crimea, la penisola annessa da Mosca 10 anni fa. Gli attacchi sono stati resi noti dal canale Telegram Crimean Wind, mentre il governatore Mikhail Razvozhaev ha dichiarato che due civili sono rimasti uccisi nell'attacco ucraino a Sebastopoli, tra cui un bambino di due anni. Nel complesso, è salito ad almeno cinque il numero dei morti nell'attacco ucraino: lo ha reso noto il governatore della città, Michail Razvozhaev, precisando che i feriti sono 119. Secondo quanto reso noto dal Ministero della Difesa russo - che ha parlato di 124 feriti - l'attacco è stato effettuato con cinque missili Atacms di fabbricazione statunitense muniti di testate a grappolo, quattro dei quali intercettati dalla difesa aerea.

Il ministero della Difesa russo ha attribuito a Washington la responsabilità dell'attacco mortale a Sebastopoli con l'uso di missili Atacms. "Tutte le specifiche di volo per l'uso degli Atacms sono inserite dagli specialisti Usa sulla base dei propri dati di ricognizione satellitare. Per questo motivo la responsabilità dell'attacco missilistico deliberato contro i civili a Sebastopoli ricade innanzitutto su Washington che ha fornito queste armi all'Ucraina, e sul regime di Kiev, dal cui territorio è stato effettuato l'attacco", afferma il ministero, scrivono Interfax e Tass, aggiungendo che tali azioni "non resteranno impunite". Intanto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha invitato le Nazioni Unite a "condannare l'atto di terrorismo" a Sebastopoli in Crimea. Lo riporta Ria Novosti. Zakharova ha parlato di persone "uccise dal regime di Kiev e dalle armi americane".