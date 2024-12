Guerra, Natale di fuoco a Gaza: 10 morti e 30 feriti. Ondata di bombardamenti israeliani

Guerra, neonata morta congelata a Gaza. Il dramma: aveva solo 3 settimane di vita

Non c'è tregua nemmeno a Natale nella terribile guerra in corso in Medio Oriente. Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi a Gaza e si è compiuta l'ennesima strage di civili. Almeno dieci persone sono state uccise e altre trenta ferite in una nuova ondata di bombardamenti israeliani in diverse parti della Striscia di Gaza durante la notte. Lo riferiscono i media palestinesi. Secondo l'agenzia di stampa Wafa, cinque persone sono state uccise e altre venti sono rimaste ferite in un attacco aereo su una casa nel quartiere Zeitoun di Gaza City. Sempre secondo quanto riportato da Wafa, in dieci sono rimasti feriti in un altro attacco su una zona residenziale a nord-ovest della città.

Infine, cinque giornalisti del canale televisivo Al Quds hanno perso la vita dopo che Israele ha bombardato il loro veicolo televisivo davanti all'ospedale Al-Awda a Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, secondo la stessa emittente. Le Forze di difesa israeliane (Idf), da parte loro, hanno confermato di aver effettuato un "attacco mirato" contro un veicolo appartenente a una cellula della Jihad islamica nella zona di Nuseirat durante la notte. "Prima dell'attacco sono state adottate misure per mitigare il rischio di ferire i civili, compreso l'uso di munizioni di precisione, sorveglianza aerea e ulteriore raccolta di informazioni di intelligence", ha riferito l'Idf spiegando che continuerà "a operare contro Hamas in difesa dei cittadini di Israele".

Una neonata di tre settimane è morta congelata durante la notte nell'area di al-Mawasi, fuori da Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. A riferirlo all'agenzia Ap è stato Mahmoud al-Faseeh, padre della piccola vittima del freddo inverno a Gaza e delle privazioni causate dai blocchi e limitazioni al rifornimento di aiuti umanitari da parte di Israele, nel conflitto in corso contro Hamas. Il padre ha raccontato di aver avvolto la bambina in una coperta per tenerla al caldo, ma non è bastato.

"Gli Houthi nello Yemen subiranno la stessa sorte degli altri nemici di Israele nella regione". Lo ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu durante l'accensione di una candela di Hanukkah per i dipendenti del suo ufficio a Gerusalemme. "Anche gli Houthi impareranno ciò che hanno imparato Hamas, Hezbollah, il regime di Assad e altri, e anche se ci vorrà del tempo, questa lezione verrà appresa in tutto il Medio Oriente", ha promesso Netanyahu.