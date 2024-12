Tragedia in Kazakistan, l'ipotesi dell'attacco russo: volo scambiato per un drone ucraino

Tragedia in Kazakistan, tutte le ipotesi sullo schianto dell'aereo

Continuano le indagini in merito alla tragedia avvenuta ieri in Kazakistan costata la vita a 38 persone a causa di un incidente aereo. Il volo dell'Azerbaijan Airlines, si è schiantato ad Aktau, nel Kazakistan occidentale, l'impatto con l'asfalto è stato tremendo e il velivolo ha preso fuoco. Chi era seduto nella parte anteriore dell'aereo non ha avuto scampo, ma 29 persone che occupavano i posti nella coda del volo si sono miracolosamente salvate. L'aereo partito da Baku era diretto nella russa caucasica, a Grozny, in Cecenia. Potrebbe essere stato abbattuto dalle difese aeree russe, che lo hanno scambiato per un drone ucraino. A riferirlo è il quotidiano britannico Guardian che fa riferimento a speculazioni di media russi non meglio precisati. Un'ipotesi paventata anche da altre testate, tra cui Times Now World in India, del gruppo media The Times.

All'origine delle speculazioni, ci sono diversi video dell'aereo condivisi sui social media che hanno scatenato teorie del complotto. Un video, presumibilmente girato dopo l’incidente, mostra fori di schegge sulla fusoliera posteriore dell’aereo. Un'altra clip, presumibilmente registrata dai passeggeri prima dell'incidente, mostra una donna con un'apparente ferita alla gamba e buchi visibili nella parete della cabina. Queste immagini hanno portato a ipotizzare che l'aereo potrebbe essere stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco. Inizialmente si era parlato di un impatto con uno stormo di uccelli che avrebbe costretto il pilota a tentare un atterraggio di emergenza ad Aktau, ma col passare delle ore questa ipotesi trova sempre meno conferme rispetto alla dinamica dell'incidente.

"L'indagine sullo schianto dell'aereo sarà condotta dalle forze dell'ordine del Kazakistan", ha affermato il vice primo ministro della Repubblica, capo della commissione governativa Kanat Bozumbayev. "Nell'ambito del procedimento penale, gli esami saranno condotti in collaborazione con i servizi dei paesi limitrofi. Non oso fare dichiarazioni preliminari. Anche le conclusioni preliminari sono impossibili. Ci sono specialisti che svolgeranno il lavoro e gli esami necessari. Non posso ancora dire nulla", ha sottolineato Bozumbayev. Criminalisti ed esperti di aviazione civile sono arrivati ​​sul luogo dell'incidente per condurre un'indagine approfondita. Secondo il vice ministro degli Interni, Sanzhar Adilov, i testimoni vengono interrogati in loco.