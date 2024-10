Guerra, Hezbollah lancia droni contro Israele: quattro soldati morti. "Fermatevi, questo è solo l'inizio"

Guerra, si combatte su più fronti. Hezbollah risponde al fuoco nel Sud del Libano

La guerra in Medio Oriente continua su due fronti, Israele continua a bombardare Gaza mentre Hezbollah risponde al fuoco dell'esercito di Netanyahu nel sud del Libano. Palestinesi a Gaza riferiscono che diverse persone sono state uccise e decine di altre sono rimaste ferite in un attacco israeliano che - secondo quanto riporta The Times of Israel - ha colpito le tende dei palestinesi sfollati all'interno dell'ospedale Al-Aqsa nella città centrale di Gaza di Deir Al-Balah. I filmati circolati sui social media mostrano diverse tende incendiate mentre alcuni palestinesi cercavano impotenti di spegnere l'incendio. L'Idf afferma di avere colpito i terroristi che operavano da un centro di comando all'interno del complesso e ha accusato Hamas di nascondersi tra i civili e di utilizzare strutture come gli ospedali per operazioni terroristiche.

L'esercito israeliano ha dichiarato che un drone di Hezbollah ha ucciso domenica quattro soldati in una delle sue basi settentrionali, mentre ampliava i suoi bombardamenti sul Libano e le truppe combattevano i militanti oltre confine. L'attacco a un campo di addestramento militare a Binyamina, vicino a Haifa, è stato l'assalto di questo tipo più violento a una base israeliana dal 23 settembre, quando Israele ha aumentato i suoi attacchi contro Hezbollah in Libano. I servizi di emergenza hanno segnalato più di 60 feriti. Hezbollah, sostenuto dall'Iran, ha dichiarato domenica sera di aver lanciato "uno squadrone di droni d'attacco" nel campo di Binyamina, circa 30 chilometri a sud della città principale di Haifa. L'attacco è stato una risposta agli attacchi israeliani, tra cui quelli aerei di giovedì che, secondo il ministero della Salute libanese, hanno ucciso almeno 22 persone nel centro di Beirut.

In una dichiarazione successiva, Hezbollah ha avvertito Israele che "ciò a cui ha assistito oggi nel sud di Haifa non è nulla in confronto a ciò che lo attende se decide di continuare la sua aggressione contro il nostro nobile e caro popolo". Un servizio di soccorso volontario israeliano, United Hatzalah, ha affermato che i suoi team a Binyamina hanno assistito "oltre 60 persone ferite" con ferite da lievi a critiche. Hezbollah lancia razzi e droni in Israele da più di un anno a sostegno dei militanti di Hamas a Gaza.