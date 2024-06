Guerra, Israele attacca una scuola dell'Onu a Gaza: ci sono almeno 30 morti

Guerra, pace sempre più lontana: Israele colpisce una scuola dell'Onu a Gaza, decine di morti

Mentre a livello internazionale si cerca di far raggiungere un'intesa tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco, a Gaza si continua a combattere. L'ultima mossa dell'esercito di Netanyahu rischia di far precipitare ulteriormente la situazione. Almeno 27 persone sono state uccise nell'attacco israeliano contro una scuola dell'Unrwa appartenente all'Onu che ospitava sfollati a Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, lo afferma il governo di Gaza controllato da Hamas.

L'esercito israeliano ha confermato l'attacco e ha indicato che la scuola aveva un complesso appartenente al gruppo islamico e che "vi si nascondevano i terroristi che avevano partecipato all'attacco omicida contro le comunità nel sud di Israele il 7 ottobre, e che erano stati eliminati".