Guerra Israele, show di Hamas a Gaza: consegnati alla Croce Rossa i corpi di 4 ostaggi uccisi

Le bare dei piccoli Bibas e della mamma sul palco davanti all'immagine di Netanyahu “vampiro”

Le bare con i corpi di quattro ostaggi israeliani uccisi sono state consegnate da Hamas alla Croce Rossa a Khan Younis, nella striscia di Gaza meridionale, di fronte a una grande folla di palestinesi. La Croce Rossa porterà i corpi alle truppe dell'IDF a Gaza. Dopo aver ricevuto i corpi, l'esercito eseguirà una breve cerimonia militare guidata dal rabbino dell'Idf Eyal Karim, prima di portare gli ostaggi uccisi all'istituto forense Abu Kabir per l'identificazione. Il processo di identificazione potrebbe richiedere fino a 48 ore.

Le foto dei bambini Bibas sul palco di Hamas a Gaza

Hamas ha esposto le foto dei quattro ostaggi morti di cui restituirà i corpi oggi sul palco allestito a Khan Younis - i bambini Bibas, la madre e Oded Lipshitz - con il primo ministro Netanyahu raffigurato sopra di loro come un vampiro assetato di sangue. La didascalia recita: "Il criminale di guerra li ha assassinati con i missili degli aerei da caccia". Sullo sfondo immagini di bare coperte da bandiere israeliane: "Ritorno alla guerra, ritorno dei rapiti nelle bare"

Hamas espone le bare degli ostaggi morti sul palco a Gaza

Hamas ha esposto quattro bare con i corpi degli ostaggi morti sul palco allestito a Khan Younis prima della consegna alla Croce Rossa, come mostrano le immagini trasmesse dal al Jazeera. I veicoli della Croce Rossa sono arrivati ;;al punto di incontro

Folla al punto di consegna dei corpi degli ostaggi a Gaza

I miliziani armati e a volto coperto di Hamas sono schierati in fila nel punto previsto per la consegna dei corpi di quattro ostaggi a Khan Younis, nella striscia di Gaza meridionale. Centinaia di abitanti si sono radunati sul posto, tra cui donne e bambini, tra bandiere palestinesi e di Hamas, come si vede dalle immagini. I media israeliani non rilanciano le immagini in diretta trasmesse da Al Jazeera per rispetto ai defunti.