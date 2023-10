Guerra Israele Hamas, c'è anche Hezbollah. Usa: attivati i sistemi di difesa

Conflitto Israele-Hamas, bombe su una moschea in Cisgiordania. Anche il Libano rischia di essere trascinato in guerra

Sarebbe di quattro morti e diversi feriti il bilancio dell'attacco aereo israeliano che ha colpito la moschea di Jenin in Cisgiordania. Le Forze di Difesa Israeliane ha dichiarato di aver ucciso dei "terroristi" che si rifugiavano in una cella sotterranea della moschea Al-Ansar a Jenin, nella Cisgiordania occupata, durante un attacco aereo. "L'esercito ha effettuato un attacco aereo contro un complesso terroristico appartenente ad agenti di Hamas e della Jihad islamica, responsabili di diversi attacchi terroristici negli ultimi mesi, e che stavano pianificando un altro imminente attacco terroristico", ha detto l'esercito israeliano in un comunicato stampa.

Israele è pronta all'operazione di terra a Gaza, ma il rischio è che il conflitto si allarghi. L'escalation di attacchi da parte di Hezbollah rischia di "trascinare il Libano in una guerra", ha dichiarato l'esercito israeliano, dopo nuovi scontri a fuoco transfrontalieri che hanno fatto temere un conflitto più ampio. "Hezbollah... sta trascinando il Libano in una guerra dalla quale non guadagnerà nulla, ma perderà molto", ha detto il portavoce delle Forze di difesa israeliane Jonathan Conricus che ha aggiunto "stanno aggravando la situazione".

Le forze armate statunitensi stanno inviando altri sistemi di difesa missilistica in Medio Oriente e ordinando alle truppe di prepararsi a schierarsi, in risposta alle escalation degli ultimi giorni nella regione. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha dichiarato di aver "attivato il dispiegamento di una batteria Thaad (Terminal High Altitude Area Defense) e di ulteriori battaglioni Patriot in tutta la regione per aumentare la protezione delle forze statunitensi". L'ordine alle truppe di prepararsi al dispiegamento ha lo scopo di "aumentare la loro prontezza e la capacità di rispondere rapidamente in caso di necessità", ha dichiarato.

Sia il Thaad che i Patriots sono sistemi di difesa aerea progettati per abbattere missili balistici corti, medi e intermedi. "In seguito a discussioni dettagliate con il presidente Biden sulle recenti escalation dell'Iran e delle sue forze per procura nella regione mediorientale, ho dato ordine di compiere una serie di passi aggiuntivi per rafforzare ulteriormente la posizione del Dipartimento della Difesa nella regione", ha dichiarato Austin in un comunicato."Queste misure rafforzeranno gli sforzi di deterrenza regionale, aumenteranno la protezione delle forze statunitensi nella regione e assisteranno la difesa di Israele", ha aggiunto Austin.