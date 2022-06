Guerra, le voci che si rincorrono. "Lady Zelensky è fuggita a Forte dei Marmi"

Guerra Russia Ucraina, la moglie di Zelensky: "Putin mi vuole morta"

La guerra in Ucraina continua senza sosta, ormai sono quattro mesi che Putin bombarda il Paese nemico. La Russia sembra ormai aver conquistato la quasi totalità del Donbass ma l'impressione della Nato è che non voglia certo fermarsi lì. Il segretario Stoltenberg ha avvertito il mondo: "Il conflitto potrebbe durare anni". Intanto - si legge sulla Nazione - si è sparsa la voce che la moglie di Zelensky si trovi in Italia. Olena Zelenska nei giorni scorsi aveva dichiarato: "Sono l'obiettivo numero 2 dei russi, dopo mio marito". La moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è rimasta a lungo in un luogo segreto ma, secondo indiscrezioni, sarebbe arrivata a Forte dei Marmi, nell’ormai famosa villa di via Civitali a Vittoria Apuana, acquistata anni fa per 3,8 milioni di euro.

Raccogliendo la dichiarazione di una persona che ha raccontato "adesso in casa ci sono degli ucraini e c’è stato anche lui, ci ho portato un quadro. Se stai lì davanti la trovi la moglie che c’è stata eccome, anche una ventina di giorni fa". Una conferma non da poco: infatti la Zelenska è considerata il bersaglio numero 2 da parte della Russia. Un allarme in più anche per l'Italia. Nei giorni scorsi Lady Zelensky ha raccontato i primi tre mesi di guerra al The Guardian: "Il 24 febbraio, quando è iniziato il conflitto, mi sentivo di vivere una realtà parallela. Ho mantenuto per tutto il giorno un finto sorriso stampato in faccia, non volevo mostrare il panico ai miei figli". Per ora però la moglie del presidente ucraino resta ben nascosta, ma potrebbe proprio aver scelto l'Italia per sfuggire a Putin.