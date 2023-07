Guerra, Putin ha incontrato Prighozin: pieno sostegno della Wagner a Mosca

Guerra, il Cremlino conferma: "Incontro di tre ore tra il capo della Wagner Prighozin e Putin"

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha annunciato che il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin ha incontrato il presidente Vladimir Putin: l'incontro è avvenuto il 29 giugno, dopo l'ammutinamento del 23 giugno. Peskov ha così confermato le indiscrezioni pubblicate dalla testata francese Liberation, precisando che all'incontro hanno partecipato 35 persone, compresi Prigozhin e comandanti di vari reparti della Wagner. "L'incontro è durato quasi tre ore", ha aggiunto il portavoce, spiegando che i comandanti militari della Wagner hanno "ribadito il loro sostegno al presidente" e hanno affermato di essere pronti a continuare a combattere per la patria.

Guerra Russia - Ucraina: Mosca ammonisce sul rischio di un incidente a Zaporizhzhia

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova è invece ornata ad ammonire l'Occidente sul rischio di un incidente nucleare alla centrale di Zaporizhzhia, in Ucraina, invitando gli Alleati a discuterne nel summit Nato, in programma martedì e mercoledì a Vilnius.

Zakharova ritiene che "il vertice della Nato avrebbe dovuto dedicare la massima attenzione proprio a questo argomento", poiché "la stragrande maggioranza dei membri dell'Alleanza si troverà nella zona della distruzione diretta" in caso di incidente. In un post su Telegram ha poi accusato Kiev di infliggere "danni sistematici" all'impianto come strategia "per la propria salvezza" in quanto la controffensiva non starebbe andando come previsto. Non solo: Mosca potrebbe colpire impianti nucleari nell'Europa orientale se fosse confermato un tentativo d'attacco alla centrale russa di Smolensk con missili Nato, ha minacciato ieri sera il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.