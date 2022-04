Guerra Russia-Ucraina, Papa Francesco chiede una tregua pasquale

Guerra in Ucraina, Papa Francesco chiede una tregua pasquale: "Che vittoria sarà su un cumulo di macerie?"

"Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere. No. Una tregua per arrivare alla pace attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente. Infatti, che vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di macerie? Nulla è impossibile a Dio. A Lui affidiamo per intercessione della Vergina Maria". È l’appello di Papa Francesco al termine della messa per la Domenica delle Palme.

"Nulla è impossibile a Dio anche far cessare una guerra di cui non si vede la fine. Una guerra che ogni giorno ci pone davanti agli occhi stragi efferate e atroci crudeltà compiute contro civili inermi. Preghiamo su questo". Così Papa Francesco al termine della messa per la Domenica delle Palme. "Siamo nei giorni che precedono la Pasqua", ha continuato il Pontefice.

"Ci stiamo preparando a celebrare la vittoria del Signore Gesù Cristo sul peccato e sulla morte, sul peccato e sulla morte, e non su qualcuno contro qualcun altro. Ma oggi c'è la guerra perché si vuole vincere così alla maniera del mondo? Perché? Così si perde soltanto", ha aggiunto Francesco. "Perché non lasciare che vinca Lui? Cristo ha portato la croce per liberarci dal dominio del male. È morto perché regnino la vita, l'amore, la pace".

"Salvare se stessi, badare a se stessi, pensare a se stessi; non ad altri, ma solo alla propria salute, al proprio successo, ai propri interessi, all’avere, al potere e all’apparire. Salva te stesso: è il ritornello dell’umanità che ha crocifisso il Signore. Pensiamoci". Lo ha sottolineato il Papa.

