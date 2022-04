Guerra Russia-Ucraina, Trump: "Un disastro frutto della debolezza di Biden"

Trump: "La debolezza di Biden ha portato il disastro dell'Ucraina"

Secondo Donald Trump "la debolezza di Biden ci ha portato il disastro dell'Ucraina", lo ha detto durante un comizio in Michigan. "Ora sta pregando il dittatore venezuelano perché gli dia il petrolio. Abbiamo bisogno forse del suo petrolio? Ne abbiamo molto sotto i nostri piedi", Ha aggiunto riferendosi a Biden. Infatti, consiglieri del presidente sono andati il mese scorso in Venezuela per trattare con il presidente Nicolas Maduro le forniture di petrolio, per sostituire quello russo.

"Riporteremo la legge e l'ordine", ha detto il tycoon in vista delle presidenziali del 2024. Trump, appoggiato dalla folla, ha sostenuto la necessità di "tornare all'Election Day", cioè al voto al seggio nel giorno indicato, eliminando qualsiasi voto anticipato, per posta o inserito nei box elettorali. "Dobbiamo evitare che i voti vengano conservati nelle stanze" per settimane prima di essere conteggiati, ha insistito.

Continuando con le accuse di brogli elettorali, Donald Trump ha detto di aver corso due volte per la presidenza degli Stati Uniti e di aver vinto entrambe le elezioni. "E la seconda volta abbiamo fatto ancora meglio. Noi possiamo farcela di nuovo". "Quando sentite parlare di voto per posta - ha aggiunto - potete stare certi che avete un'elezione corrotta".

Leggi anche: