Guerra, strage a nord di Gaza: 150 tra morti e feriti: devastante attacco aereo israeliano su un campo profughi. Nuovo blitz dell'Idf contro i cashi blu Unifil

Guerra, strage di civili a Gaza: 150 tra morti e feriti. Molti sono donne e bambini

La guerra in Medio Oriente continua su più fronti, nuovi attacchi di Israele a sud del Libano e a nord di Gaza. Netanyahu, nonostante i diversi appelli internazionali, non ha nessuna intenzione di fermarsi e il conflitto rischia di estendersi ulteriormente come ha confermato anche il presidente russo Putin, coinvolto nell'altra guerra in Ucraina: "Può allargarsi su larga scala il conflitto in Medio Oriente". Nella Striscia di Gaza si registra una delle peggiori stragi di civili dall'inizio di questo conflitto. "Nell'ambito di un'escalation dell'attacco genocida nel nord di Gaza, questa sera le forze di occupazione israeliane hanno effettuato un attacco aereo su un complesso residenziale nel campo profughi di Jabaliya, provocando l'uccisione e il ferimento di circa 150 civili, tra cui donne e bambini". Lo scrive l'agenzia palestinese Wafa.

Fonti locali hanno riferito che almeno dieci case nella zona di Al-Houja a Jabaliya sono state colpite da aerei da guerra israeliani, provocando l'uccisione e il ferimento di decine di civili e una vasta distruzione. Gli abitanti della zona colpita hanno lanciato appelli urgenti per chiedere assistenza per il trasporto dei feriti; tuttavia, le squadre di soccorso hanno incontrato notevoli difficoltà nel raggiungere la scena a causa dei continui attacchi delle forze di occupazione israeliane.

La guerra israeliana in corso a Gaza dall'ottobre 2023 ha finora causato almeno 42.847 vittime palestinesi documentate e oltre 100.544 feriti. I media statali libanesi riferiscono che un raid aereo israeliano ha colpito la periferia meridionale di Beirut, poco dopo che Israele aveva diramato avvisi di evacuazione. "Gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato poco fa un nuovo attacco nella zona di Choueifat", ha affermato l'agenzia di stampa nazionale ufficiale del Libano. I video mostrano una colonna di fumo che si alza dal luogo preso di mira e si può vedere un grande incendio.

L'esercito israeliano assedia un ospedale a nord di Gaza

L'esercito israeliano ha fatto irruzione nell'ospedale Kamal Adwan di Beit Lahia (nord di Gaza), dove sono intrappolate più di cento persone, e ha chiesto ai pazienti di spostarsi nel cortile centrale. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa. Il Kamal Adwan è uno dei pochi centri ancora operativi nel nord della Striscia, dove tre settimane di dura offensiva israeliana hanno provocato più di 700 morti e migliaia di sfollati, secondo i dati delle autorità di Gaza. La rete del Qatar Al Jazeera, citando fonti della Protezione civile di Gaza, assicura che più di 150 pazienti e personale medico sono intrappolati nel centro. Ieri, secondo la stessa fonte, i carri armati israeliani hanno sparato sull’ospedale e distrutto una stazione di ossigeno.

La Difesa civile di Gaza ha avvertito ieri che i servizi medici di emergenza sono stati sospesi nel nord dell'enclave di fronte alla dura offensiva israeliana, che "tiene sotto assedio i principali ospedali e attacca direttamente ambulanze e squadre di soccorso" da venti giorni. L'ospedale indonesiano di Beit Lahia ha dovuto chiudere a causa degli attentati, mentre il Kamal Adwan, nella stessa città, e l'Al Awda, all'interno del campo profughi di Yabalia, sono appena funzionanti e sull'orlo del collasso. "I veicoli della Protezione Civile sono stati attaccati direttamente, e l'unica ambulanza rimasta nel nord è stata distrutta dall'artiglieria israeliana", ha detto il portavoce della Protezione Civile di Gaza, Mahmoud Basal.

Nel frattempo, le autorità di Gaza stimano che una nuova ondata di attacchi contro il campo profughi di Jabalia abbia causato circa 150 morti, anche se i servizi di soccorso non sono riusciti ad accedere all'area a causa dell'assedio delle truppe israeliane. Israele afferma di aver ucciso più di 200 combattenti nella sua nuova offensiva nel nord dell'enclave.

Unifil denuncia un nuovo attacco da parte dell'Idf

L'Unifil denuncia un nuovo attacco da parte delle forze armate israeliane contro i caschi blu in Libano. Il 22 ottobre, si legge in una nota della missione Onu, "i caschi blu stavano osservando i soldati dell'Idf che conducevano operazioni di sgombero delle case" vicino al villaggio di Dhayra, nel sud del Libano, e "dopo essersi resi conto di essere osservati, i soldati hanno aperto il fuoco" sulle postazioni dell'Unifil.