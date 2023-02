Guerra Ucraina, armi e gas: così Mattarella tratta con l'emiro del Qatar

Guerra Ucraina, investimenti in armi ed energia: l'incontro tra Mattarella e l'emiro del Qatar

Solo pochi giorni fa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, nel gran silenzio della stampa cartace. Seduto intorno al tavolo dei colloqui anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. Il motivo? "Il Qatar voleva manifestare al governo italiano l’interesse ad investire in armamenti di fabbricazione tricolore", rivela Dagospia. I qatarini infatti puntano a creare investimenti nel nostro paese, creando una base navale tutta loro sul Golfo Persico (ora ospitano quella americana). E per farlo hanno bisogno di: "fregate, corvette, e unità anfibia come la "Al Fulk", varata da Fincantieri a Palermo qualche settimana fa".

Ma non solo. Come rivela Dagospia, durante l’incontro si è affrontato anche il tema più rilevante per i termosifoni nostrani: la fornitura di gas. Il Qatar è disposto ad aumentare l’erogazione all’Italia, ma va superato l’ostacolo della “trasformazione”: il gas fornito da Doha è liquido e servono rigassificatori e impianti di distribuzione. L’idea del governo italiano, a tal proposito, dopo i problemi sorti a Piombino, è di investire su un ulteriore, nuovo, impianto, la cui posizione deve essere ancora individuata.