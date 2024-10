Guerra Ucraina, attacco hacker senza precedenti contro la tv russa

Guerra Ucraina, Cremlino: "Il nostro patrimonio informativo statale, uno dei più grandi, ha dovuto affrontare un attacco hacker senza precedenti alla sua infrastruttura digitale"

"Il nostro patrimonio informativo statale, uno dei più grandi, ha dovuto affrontare un attacco hacker senza precedenti alla sua infrastruttura digitale": lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, commentando la notizia di un presunto attacco hacker contro l'emittente radiotelevisiva statale russa Vgtrk. Lo riportano le agenzie Interfax e Tass. Vgtrk ha dichiarato a Interfax che "la notte del 7 ottobre, i servizi online" della radiotelevisione statale russa "sono stati sottoposti a un attacco hacker senza precedenti, ma non è stato causato alcun danno significativo al lavoro della holding mediatica".

Siti web libanesi filoiraniani colpiti da attacchi hacker

Il canale televisivo libanese al-Mayadeen, considerato filo-iraniano, ha segnalato oggi che alcuni dei suoi "siti e piattaforme di informazione sono stati presi di mira da un attacco informatico". Anche il quotidiano al-Akhbar, noto per la sua vicinanza a Hezbollah, ha segnalato su Instagram che il suo sito è stato vittima di "una serie di continui attacchi informatici». Lo riferisce il quotidiano libanese L'Orient le Jour online.

Lavrov, avanti fino all'eliminazione delle minacce di Kiev

La Russia continuerà a combattere fino a quando non saranno eliminate le minacce provenienti dall'Ucraina: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista alla rivista statunitense Newsweek e riportato dalla Tass. "Non abbiamo altra scelta che continuare la nostra operazione militare speciale fino a quando le minacce poste dall'Ucraina non saranno rimosse", ha dichiarato Lavrov.