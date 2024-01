Guerra Ucraina, Bild: "Mosca ha un piano segreto per attaccare la Nato"

La Russia, rifersice la Bild, avrebbe un piano per attaccare il fianco orientale della Nato dopo una controffensiva in Ucraina

La Bild: "Mosca ha un piano segreto per attaccare la Nato da luglio"

La Russia avrebbe un piano per attaccare il fianco orientale della Nato dopo una controffensiva riuscita in Ucraina e il respingimento dell'esercito ucraino entro giugno. E' quanto riferisce la Bild, che ha ottenuto un "documento segreto" preparato dalle forze armate tedesche a questo proposito. Il documento riservato afferma che la Russia potrebbe lanciare "attacchi informatici e altre forme di guerra ibrida" contro i Paesi baltici a luglio. Seguirebbero alcuni "scontri" non meglio specificati, che Mosca userebbe come pretesto per avviare esercitazioni militari su larga scala sul suo territorio e in Bielorussia, afferma la testata tedesca citando il documento militare.

Kiev: abbattuto un aereo militare russo

Le forze ucraine hanno colpitodue aerei militari russi sul Mar d'Azov abbattendo un A-50 e danneggiando un Il-22, affermano media locali citando fonti dell'esercito di Kiev. L'A-50 sarebbe stato abbattuto poco dopo essere entrato in servizio sulla regione di Zaporizhzhia, mentre l'Il-22 sarebbe stato colpito mentre era in volo sul Kherson.

Parigi e Berlino sosterranno Kiev per tutto il tempo che sarà necessario

Il nuovo ministro degli Esteri francese e il suo omologo tedesco hanno dichiarato oggi che continueranno a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario, quasi due anni dopo l'invasione russa. "Siamo pienamente d'accordo sul fatto che dobbiamo sostenere gli ucraini per tutto il tempo necessario", ha detto il ministro francese Stephane Sejourne in una conferenza stampa insieme al ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock.