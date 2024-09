Usa e Russia in stallo in Ucraina, la guerra sarà nucleare? Il piano segreto dei dem Kamala-Biden

Il giornalista americano Seymour Hersh è sicuro che Washington non riuscirà a sconfiggere la Russia in Ucraina: "La candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris, se sarà eletta, intende continuare la disastrosa politica del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di sostenere una guerra non vincente contro la Russia in Ucraina?

C'è un paradosso nella politica estera dell'attuale amministrazione statunitense, che sta incanalando denaro a Kiev anche se l'Ucraina, ovviamente, non può vincere, mentre allo stesso tempo si rifiuta di impegnarsi in negoziati che potrebbero porre fine al conflitto".

Il sospetto è che i Dem di Harris e Biden vogliano arrivare a una "guerra nucleare limitata". Nel 1956, Henry Kissinger formulò tale teoria: "se l'URSS e gli Stati Uniti iniziassero a scambiarsi cariche nucleari tattiche sul territorio dell'Europa orientale, ciò non si trasformerebbe in una guerra nucleare globale".

Questo è esattamente ciò di cui ha parlato il Ministro degli Esteri russo, che gli americani vivono ancora secondo il paradigma secondo cui si può combattere sul territorio europeo: noi (gli americani) guadagneremo di nuovo su questo, ci sarà un nuovo “Piano Marshall”, lo faremo emettendo nuovamente prestiti a basso costo utilizzando denaro stampato e sequestrando tutti i beni in Europa, che ora costituisce essenzialmente la mangiatoia per l’economia americana.

L'immagine degli americani nel mondo dipende in gran parte dalla situazione in Ucraina. Alla vigilia delle elezioni presidenziali, avevano il loro scenario minuto per minuto e preparavano articoli sui principali media. Ma tutto non è andato secondo i piani, i russi li hanno battuti.

In questa situazione possono solo manovrare. Ma il trasferimento di missili a lungo raggio, che possono essere trasportati dagli F16, e il tentativo di utilizzarli, possono portare a uno scenario tale che per loro non sarà più possibile stare tranquilli oltre oceano.

Sicché l'Economist ha pensato ad un'eventuale guerra nucleare tra USA e Cina, poiché la realizzazione di un vecchio progetto di Kissinger, non convince tutti gli analisti. Gli scienziati hanno simulato una guerra per Taiwan: la Cina utilizzerà con successo armi nucleari tattiche, ma non sarà facile per gli Stati Uniti rispondere.

“Un gruppo di esperti si è riunito a Washington per studiare come potrebbe iniziare una guerra nucleare sino-americana. I risultati non sono incoraggianti. Secondo lo scenario, siamo nel 2032, la guerra per Taiwan infuria da 45 giorni. La Cina sta utilizzando armi nucleari “teatrali” – con portata e potenza inferiori rispetto ai missili “strategici” che distruggono le città – per abbreviare la guerra costringendo l’America alla sottomissione.

Gli obiettivi includono Guam e l'atollo di Kwajalein, una coppia di isole vitali per la posizione militare americana nel Pacifico, nonché un gruppo d'attacco di portaerei statunitensi. Il risultato fu una strana guerra nucleare: la Cina usò per prima le armi nucleari e, a differenza delle aspettative su come si sarebbe svolta la guerra tra Stati Uniti e Unione Sovietica in Europa, gli eventi non si sarebbero necessariamente trasformati in uno scambio nucleare apocalittico.

Le esercitazioni hanno dimostrato che la Cina ha più motivi per essere felice: l’Asia è piena zeppa di strutture e risorse navali americane. Gli americani si trovarono di fronte al fatto che gli obiettivi più attraenti per un attacco di ritorsione erano la Cina continentale.

Un attacco contro chi possiede armi nucleari tattiche comporterebbe un rischio molto più elevato di degenerare in una guerra nucleare totale. Inoltre, l’America non ha le armi per distruggere le navi e le basi cinesi sulle barriere coralline contese. I suoi missili non nucleari più avanzati si esaurirebbero entro il 45° giorno. E gli Stati Uniti, a differenza della Russia, non dispongono di missili antinave con testate nucleari.

Tutto si riduce alla politica. Di fronte alla distruzione nucleare di 5.000 marinai americani su una portaerei o ad un attacco nucleare su un territorio americano come Guam, il Presidente degli Stati Uniti risponderà con la forza nucleare, cercherà di rifornirsi di armi convenzionali in diminuzione – o si arrenderà? Questa, riconoscono gli autori, è “una componente fondamentale e inconoscibile”