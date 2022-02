Guerra Ucraina, Draghi: "Attacco ingiustificato". Salvini: “Condanna attacco"

Bombardamenti all'Ucraina, le reazioni dall'Italia

Sull’aggressione russa a danni dell’Ucraina si è espresso il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, con un post Twitter: "L’operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell’Ucraina, che l’Italia condanna con fermezza. Una violazione del diritto internazionale. L’Italia è al fianco del popolo ucraino, insieme ai partner Ue e atlantici". Il Ministro ha convocato una riunione urgente di coordinamento all’Unità di crisi della Farnesina, in video call ci sarà anche l’ambasciatore italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo.

È d’accordo anche Enrico Letta, il segretario del Partito Democratico che sull’Italia dice “deve condannare senza ambiguità l’attacco all’ Ucraina e, insieme agli alleati, reagire a questa sfida senza precedenti ai principi di libertà e democrazia in Europa. I comodi terzismi son stati spenti dalle bombe di Putin; ora è o di qua o di là".

Sull’attacco all’Ucraina, Mario Draghi si è espresso chiaramente, definendolo “ingiustificato e ingiustificabile”. Per il premier italiano è necessaria una “risposta immediata”. Draghi parteciperà nel pomeriggio a un incontro dei leader G7 in videoconferenza che avrà la crisi ucraina come unico dossier sul tavolo. E in serata volerà a Bruxelles, per un Consiglio europeo straordinario dei 27 convocato da Charles Michel.

Nel corso del suo intervento al forum promosso dalla Cei e dal Comune di Firenze, Draghi ha accennato alla guerra ucraina, affermando che "prevaricazioni e soprusi non devono essere tollerati". In un altro passaggio, il Presidente del Consiglio ha ribadito l’importanza del dialogo e della gestione “condivisa, equilibrata e umana delle migrazioni. Condivisa, perché, senza un'assunzione di responsabilità collettiva, l'azione europea non potrà mai essere giusta ed efficace. Equilibrata, perché' non basta contrastare i flussi illegali, ma serve curare con attenzione l'accoglienza. E umana, perché non possiamo essere indifferenti rispetto alle sofferenze dei migranti", conclude.

Sui bombardamenti, Matteo Renzi scrive in un post "Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che stanno piangendo i propri cari. L’Italia sia come sempre al fianco di Europa e Stati Uniti in nome della libertà e dei valori".

"La Lega condanna con fermezza ogni aggressione militare, l'auspicio e' l'immediato stop alle violenze. Sostegno a Draghi per una risposta comune degli alleati", queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini.

Carlo Calenda, il leader di Azione, si è espresso in un post sull'attacco russo: "La Guerra torna in Europa. L'Occidente deve essere compatto. Altrimenti si sbriciolera'. In Italia nessuna manovra parlamentare dei partiti di maggioranza contro il Governo Draghi deve essere piu' tollerata. E chi gioca a fare il filorusso vada all'opposizione ora".

Anche Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, ha ripreso le parole di Mario Draghi: "Le drammatiche notizie che ci giungono dall'Ucraina impongono a tutti noi di assumere una posizione ferma e unitaria contro l’attacco russo. Un attacco ingiustificato e ingiustificabile, come lo ha definito il presidente Draghi. La risposta dell'Italia con gli alleati europei e della Nato sarà compatta e immediata. Siamo vicini al popolo ucraino in queste ore di sgomento e sofferenza".

