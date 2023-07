Guerra Ucraina e il fallito "golpe" della Wagner, che cos'è un colpo di stato

Guerra Russia Ucraina e il copo di Stato fallito della Wagner: il commento

Il colpo di Stato (in lingua francese il "coup d' Ètat"), già a partire dal XVII secolo, era stato teorizzato da Gabriel Naudè (1600-1653), scrittore, bibliotecario francese nonchè medico di Luigi XIII, nell'opera "Considérations politiques sur les coups d'Éstat" del 1639 quale modalità di trasformazione della Costituzione vigente e potenziale meccanismo di adattamento del sottosistema giuridico alle pressioni dell'ambiente, in particolare nelle situazioni di grave crisi economica e forte instabilità politica.

Come si puó evincere, si è in presenza di un significato molto diverso da quello contemporaneo, dal momento che, nella prospettiva del Naudè, esso rappresenta una sorta di "farmaco", di "cura" volta a ristabilire la buona salute dello Stato e da utilizzarsi "per la difesa e non per l'offesa". In altri termini, il colpo di Stato, si vedano le riflessioni di Giovanni Botero (gesuita italiano 1544-1617) nel testo "Della ragion di Stato" suddiviso in dieci libri e pubblicato a Venezia nel 1589, è lo strumento di ristabilimento di un ordine già costituito oppure il sistema di protezione di questo da potenziali ed incombenti pericoli di sovvertimento.