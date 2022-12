Guerra Ucraina, Putin: "Noi pronti a negoziare". Strage di civili a Kherson

Guerra Ucraina, Putin: "Siamo pronti a trattare con tutti"

Mentre nemmeno nel giorno di Natale s'arrestano gli allarmi aerei sull'Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista alla tv nazionale di cui sono state pubblicate alcune anticipazioni, ha aperto a possibili colloqui di mediazione con Kiev. "Siamo pronti a trattare con tutti" gli attori coinvolti nel conflitto in Ucraina, "su alcuni punti accettabili, ma dipende da loro in quanto non siamo noi a rifiutare i negoziati, ma loro", ha detto Putin. Nel conflitto in Ucraina, la Russia "sta agendo nella giusta direzione, proteggendo i suoi interessi nazionali e i suoi cittadini".