Guerra Ucraina, Putin riparla di negoziati. La Romania smentisce Zelensky

Russia: "Pronti a negoziati, ma senza condizioni e riconoscendo la realtà esistente"

La Russia è pronta a negoziati con l'Ucraina, ma senza precondizioni e sulla base della realtà esistente. Lo ha riferito il vice ministro degli Esteri della Federazione, citato dalla Tass. "Sì, i classici dicono che qualsiasi ostilità finisce con i negoziati, e naturalmente abbiamo già detto che saremo pronti per tali negoziati. Ma solo per negoziati senza precondizioni, negoziati basati sulla realtà esistente, negoziati che tengano conto di quegli obiettivi, che sono stati annunciati pubblicamente da noi", ha detto il vice ministro degli Esteri, Serghei Vershinin, in un'intervista al canale televisivo Zvezda ripresa dalla Tass.

La Russia ha intanto condotto un massiccio attacco con decine di missili contro siti energetici in Ucraina. Secondo Kiev, due hanno attraversato lo spazio aereo della Romania e, quindi, della Nato, circostanza smentita da Bucarest. "L'Ucraina ha perso al momento il 44% della sua capacità di produrre energia nucleare, il 75% di quella delle centrali termiche e il 33% di quella dei propri impianti di cogenerazione", ha riferito il primo ministro ucraino Denys Chmygal. "La grande maggioranza degli ucraini continua ad aver accesso al riscaldamento, all'acqua e all'elettricità", ha aggiunto. "Ci sono abbastanza risorse per superare l'inverno". L'Aiea, l'agenzia internazionale dell'energia atomica, ha precisato in una nota che un reattore della centrale nucleare di Khmelnytskyi, nell'ovest del Paese, è stata fermata a causa dell'instabilità della rete elettrica.

"Missili sulla Romania". Zelensky smentito da Bucarest

Secondo La Stampa, a Putin restano dieci giorni per decidere il futuro del conflitto. Il 21 febbraio il discorso alle camere riunite, e a Mosca circolano voci di “annunci clamorosi”. Lo zar potrebbe lanciare la nuova offensiva o tentare di convincere i russi che tutto va secondo i piani, spiega La Stampa. Mentre Repubblica racconta dei missili russi su Moldavia e Romania, con il rischio che lo scontro si allarghi ufficialmente anche all'Unione europea. I Kalibr partiti dal Mar Nero hanno sconfinato prima di virare verso l’Ucraina. Zelensky denuncia: “È successo anche in Romania, una sfida alla Nato. Bisogna fermarli”. Ma Bucarest smentisce.