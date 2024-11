Guerra, Putin torna a colpire Kiev dopo 73 giorni. Zelensky: "Almeno 90 tra droni e missili li abbiamo intercettati"

Guerra in Ucraina, pioggia di missili russi su Kiev. Non succedeva da 73 giorni

La Russia è tornata a colpire pesantemente la capitale dell'Ucraina Kiev, Putin non ordinava attacchi simili da almeno 73 giorni. La guerra torna ad allargarsi, non più solo nel Donbass e a Kursk in territorio russo. Impossibile non collegare quanto accaduto alle recenti elezioni negli Stati Uniti e alla vittoria di Trump. Il Cremlino ha smentito contatti diretti tra il tycoon e Putin, che invece diverse fonti della Casa Bianca hanno confermato, ma è evidente che qualcosa si sta muovendo anche sul fronte diplomatico e questo massiccio attacco potrebbe essere un segnale mandato dalla Russia agli Stati Uniti. il portavoce di Putin nei giorni scorsi aveva dichiarato: "Va bene la pace, ma non accetteremo un pareggio".

Le forze russe hanno lanciato stamattina un attacco combinato con missili e droni su Kiev, ha reso noto l'amministrazione militare della capitale ucraina. Sono stati utilizzati missili da crociera lanciati dall'aria, missili balistici (KN-23, KN-24 e Iskander-M) e droni (Shahed, Geran, Gerbera e Parodya). L'allarme aereo è scattato alle 7.30 locali, le 6.30 in Italia, È durato più di 2 ore e al momento non ci sono informazioni su vittime o danni. Il presidente Zelensky scrive su Telegram di 90 tra missili balistici e da crociera e droni d'attacco russi lanciati sull'Ucraina, "tutti abbattuti" dalla difesa aerea.