Trump ufficializza Musk come ministro. Ma avrà un "tutor" e dovrà completare il lavoro entro luglio 2026

Trump ha scelto Musk, ma dovrà condividere l'ufficio. Cosa c'è dietro alla mossa del tycoon

Donald Trump continua a stupire, dopo la decisione di nominare Marco Rubio come segretario di Stato per far concludere le guerre in tempi brevi e contrastare la Cina, il tycoon, anche forte del sostegno dei repubblicani che avranno la maggioranza sia al Senato che alla Camera, ha scelto di affidare il delicato ruolo di segretario alla Difesa a un conduttore televisivo di Fox News e ha definito il ruolo di Elon Musk. Trump ha annunciato che intende nominare Pete Hegseth, ex maggiore dell'esercito degli Usa e attuale conduttore sul canale preferito dai conservatori negli Stati Uniti. "Con Pete al timone, i nemici dell'America sono avvertiti: le nostre forze armate sperimenteranno ancora una volta la grandezza e l'America non si tirerà mai indietro", ha detto il presidente eletto in una dichiarazione.

L'uomo più ricco del pianeta, Elon Musk, sarà invece il capo del "Dipartimento per l’efficienza governativa" (un ministero di nuova creazione) assieme all'uomo d'affari repubblicano Vivek Ramaswamy. Lo ha annunciato Donald Trump. "Insieme, questi due grandi americani apriranno la strada alla mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa, tagliare le normative eccessive, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali", ha detto il presidente eletto in una dichiarazione, assicurando che questi due alleati nella sua campagna "manderanno onde d'urto attraverso il sistema".

Mentre la nomina di Musk a capo di questo ufficio era nell'aria, l'annuncio d Ramaswamy, ex candidato alla nomination repubblicana in queste elezioni, per condividere la leadership di questo ufficio, è stato una sorpresa. Un segnale per Musk, visto che per i due c'è anche una scadenza del mandato: il lavoro andrà completato entro e non oltre luglio del 2026. Nell'annunciare la nomina di Musk e Ramaswamy alla guida del nuovissimo Dipartimento per l'efficienza del governo (DOGE), Trump ha detto la struttura "fornirà consigli e indicazioni dall'esterno del governo e collaborerà con la Casa Bianca e l'Ufficio di gestione e bilancio per spingere per riforme strutturali su larga scala e creare un approccio aziendale al governo mai visto prima".