Guerra in Ucraina, svolta vicina. Trump: "Putin vuole vedermi, lo incontrerò presto"

Guerra in Ucraina, ora anche Zelensky parla di "pace giusta". Le mosse di Trump con Putin

Mancano ormai solo dieci giorni all'evento destinato a cambiare diversi equilibri a livello mondiale, l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Il 20 gennaio il presidente eletto prenderà ufficialmente il posto di Biden e tra i vari annunci fatti, subito dopo la vittoria alle elezioni negli Usa, c'è quello sulle guerre. "Metterò fine ai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente". Ma se sul fronte di Israele è in corso una trattativa già da qualche tempo per il rilascio degli ostaggi e lo stop ai bombardamenti a Gaza, per quanto riguarda la guerra in Ucraina, invece, ancora non c'erano stati passi concreti. Ma ieri Trump ha fatto un annuncio. Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sta preparando un incontro con il presidente russo Vladimir Putin per "porre fine" alla guerra in Ucraina.

"Vuole che ci incontriamo e stiamo organizzando l'incontro", ha detto Trump prima di un vertice con i governatori repubblicani nella sua residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida. Mentre Trump parlava di questo, Zelensky era a Roma da Giorgia Meloni. La premier italiana ha ribadito il sostegno all'Ucraina nella sua conferenza stampa di inizio anno, ma ha anche parlato di una "pace giusta", aprendo anche lei a un possibile accordo tra le parti. Parole ribadite dal presidente ucraino alla fine del colloquio con Meloni a Chigi.

"Subito dopo l'incontro di Ramstein, sono arrivato in Italia per incontrare la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Gli argomenti principali della nostra discussione includono il rafforzamento della sicurezza, la gestione degli sviluppi globali e la preparazione della Conferenza per la ripresa dell'Ucraina che si terrà quest'anno a Roma. Sono profondamente grato all'Italia e al popolo italiano per il loro incrollabile sostegno. Insieme, possiamo avvicinarci a una pace giusta e rafforzare le nostre posizioni collettive". Lo scrive sui social il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.