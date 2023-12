Guerra a Gaza, Onu contro Israele: "Bombe sui convogli umanitari"

"11 ufficiali Iran uccisi in raid di mercoledì a Damasco"

Undici ufficiali della Guardia rivoluzionaria iraniana sarebbero stati uccisi ieri nell'attacco che ha preso di mira l'aeroporto di Damasco. Lo riporta Al Arabaiya, citando fonti. Nel raid, spiega l'emittente araba, sarebbe rimasto ferito Nawzat Rashid, comandante dei pasdaran nella Siria orientale. L'attacco sarebbe avvenuto mentre i leader della Guardia rivoluzionaria iraniana nella Siria orientale stavano ricevendo una delegazione di alto livello all'aeroporto di Damasco.

Ministero Sanità di Gaza: il bilancio delle vittime è salito a 21.507

Il bilancio delle vittime a Gaza, secondo il ministero della Sanità della Striscia, è salito a 21.507 morti.

Unrwa: "Israele ha sparato contro un nostro convoglio umanitario a Gaza"

L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, Unrwa, ha dichiarato che l'esercito israeliano ha sparato contro uno dei suoi convogli di aiuti nella Striscia di Gaza, senza provocare vittime. "I soldati israeliani hanno sparato contro un convoglio di aiuti mentre stava tornando dal nord di Gaza, prendendo un percorso designato dall'esercito. Il nostro capo convoglio e la sua squadra non sono stati feriti, ma un veicolo è stato danneggiato", ha dichiarato il direttore dell'Unrwa di Gaza Thomas White su X. "Gli operatori umanitari non dovrebbero mai essere un obiettivo", ha aggiunto.

20 persone sono state uccise al campo profughi in un attacco israeliano

Almeno 20 persone sono state uccise in un attacco israeliano al campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Lo scrive l'agenzia di stampa palestinese Wafa, che cita fonti mediche, come riporta Al Jazeera. Molte altre persone sono ritenute disperse.

Gli Usa abbattono un drone e un missile nel Mar Rosso

Gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone e un missile sparati nel Mar Rosso del sud dagli Houthi. Lo afferma su X l'Us Central Command, sottolineando che non ci sono stati danni a nessuna delle 18 navi nell'area né feriti.