Guerre dimenticate, i bambini vittime dei conflitti nel mondo. La mappa

I bambini in conflitti armati, parte il progetto UNETCHAC - Da 4 Continenti la Prima Mappa Virtuale per Scuole e Università

Da Myanmar a Rd Congo, dall’Afghanistan a Mali e Sudan: l'Universities Network for Children in Armed Conflict (UNETCHAC), con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in Italia, lavorerà su queste e altre zone di conflitto e post conflitto con l'obiettivo di sviluppare dati sensibili e analizzare abusi e violenze contro i bambini. Oggetto di analisi saranno anche i processi di reintegrazione sociali a favore di questi minori. Trattasi del primo lavoro di ricerca su scala globale svolto da un Network universitario specializzato sui bambini in conflitto armato.