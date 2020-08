Guyana, si è insediato il nuovo presidente Irfaan Ali, leader dell’opposizione

Ha giurato da presidente il leader dell’opposizione Mohamed Irfaan Ali, sostenuto dal Partito civico progressista dei popoli (Ppp/C) che ha ottenuto 33 seggi nel parlamento unicamerale.

La Commissione elettorale della Guyana (Gecom) ha ufficialmente proclamato la sua vittoria dopo una crisi di 153 giorni seguita alle elezioni del 2 marzo scorso, quando il presidente uscente David Granger aveva fatto ricorso denunciando irregolarità. Dopo l’annuncio della Gecom, Granger ha deciso di riconoscere la vittoria dell’avversario. Il suo partito, Associazione per l'unità nazionale/Alleanza per il cambiamento (Apnu/Afc), ha conquistato 31 seggi.

Irfaan Ali, 40 anni, ha ricoperto in passato gli incarichi di ministro dell'Interno e del Turismo e Commercio, ha fatto parte dell'Assemblea nazionale dal 2006, dove ha presieduto fra l'altro il Comitato per il controllo della spesa pubblica. Nel suo primo discorso da presidente ha sostenuto che "c'è un solo futuro, che richiede una Guyana unita e forte. Questo implica che ogni guyanese dia il suo contributo per la costruzione della nostra Nazione, garantendo così una Guyana migliore per la prossima generazione".