Hamas: "Israele mette in grave pericolo l'intero accordo per il cessate il fuoco"

Hamas: "La cerimonia di consegna non è un insulto nei confronti dei prigionieri, ma riflette piuttosto il nobile trattamento umano che hanno ricevuto"

Hamas ha ammonito sulle possibili conseguenze della decisione di Israele di far slittare la consegna dei 620 detenuti palestinesi, che sarebbe dovuta avvenire ieri. Israele "mette in grave pericolo l'intero accordo" per il cessate il fuoco, ha detto il movimento.



Nel comunicato, di cui riferisce anche al Jazeera, Hamas respinge le accuse del ministro israeliano Benjamin Netanyahu di aver spettacolarizzato il rilascio degli ostaggi. Netanyahu ha chiarito che le scarcerazioni previste dall'accordo saranno sospese fino a quando Hamas non porra' fine alle sue "cerimonie umilianti" e non rilascera' gli altri prigionieri israeliani.



"La cerimonia di consegna non e' un insulto nei confronti dei prigionieri, ma riflette piuttosto il nobile trattamento umano che hanno ricevuto", si legge ancora nella nota. Hamas ha chiesto ai mediatori di intervenire per far rispettare a Israele i termini dell'accordo.



