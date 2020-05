Hong Kong, Cina verso legge per sicurezza nazionale. "Pechino vuole zittirci"

Hong Kong, Cina: Parlamento valutera' legge sicurezza nazionale

L'Assemblea Nazionale del Popolo, il Parlamento cinese, che aprira' domani i lavori annuali, valutera' la proposta di una legge sulla Sicurezza Nazionale a Hong Kong, uno dei capitoli piu' controversi per la Regione Amministrativa Speciale cinese, che gia' in passato aveva riscontrato una forte opposizione popolare nell'ex colonia britannica. Lo conferma l'agenzia Xinhua, pubblicando l'agenda dei lavori, dove la bozza riguardante la legge figura in quinta posizione (su nove). L'Assemblea Nazionale del Popolo valutera' la bozza riguardante "l'istituzione e il miglioramento del sistema giuridico e del meccanismo di attuazione della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong per il mantenimento della sicurezza nazionale". Secondo quanto riportato dai media di Hong Kong, il voto sulla bozza e' atteso per la settimana prossima, forse all'ultimo giorno di lavori, previsto il 28 maggio prossimo.

Hong Kong, Cina: legge su sicurezza nazionale "necessaria"

La sicurezza nazionale e' "il fondamento che sostiene la stabilita' del Paese" e, "alla luce delle nuove circostanze", l'Assemblea Nazionale del Popolo esercita i poteri della Costituzione per "per salvaguardare la sicurezza nazionale di Hong Kong sotto il modello 'un Paese, due sistemi'. Questo e' assolutamente necessario", ha dichiarato il portavoce dell'Assemblea Nazionale del Popolo, Zhang Yesui, durante la conferenza stampa di presentazioni dei lavori al via domani e che proseguiranno fino al 28 maggio prossimo. La legge sulla Sicurezza Nazionale a Hong Kong e' uno dei capitoli piu' controversi per la Regione Amministrativa Speciale cinese …

Hong Kong, Wong: "Pechino vuole zittirci con forza e paura"

L'attivista pro-democratico di Hong Kong, Joshua Wong, volto delle proteste anti-governative dello scorso anno, punta il dito contro la bozza di risoluzione che, con ogni probabilita', portera' all'approvazione della controversa legge sulla Sicurezza Nazionale a Hong Kong d parte dell'Assemblea Nazionale del Popolo, il parlamento cinese, che apre domani i lavori annuali. "La mossa di Pechino e' una diretta rappresaglia agli sforzi degli abitanti di Hong Kong di risvegliare la consapevolezza nell'ultimo anno", scrive Wong su Twitter. "Pechino sta tentando di zittire le voci critiche di Hong Kong con la forza e la paura".