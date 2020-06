Hong Kong, Washington: “Restrizioni a visti di funzionari cinesi in Usa”

Washington ha annunciato "restrizioni al visto" per limitare l'ingresso negli Stati Uniti di funzionari cinesi considerati "responsabili" di aver rivisto l'autonomia di Hong Kong. Donald Trump "ha promesso di punire i funzionari del Partito comunista cinese responsabili dello smantellamento delle liberta' di Hong Kong. Oggi stiamo prendendo provvedimenti per farlo", ha dichiarato il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, in una nota senza specificare il numero o l'identita' delle persone interessate. Ha menzionato solo "restrizioni ai visti per gli attuali o ex funzionari del Partito comunista cinese considerati responsabili, o complici, di aver messo in discussione l'alto livello di autonomia di Hong Kong" come previsto negli impegni internazionali di Pechino. Le misure riguardano anche chi "compromette i diritti umani e le liberta' fondamentali" nell'ex colonia britannica.