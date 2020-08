Lady Huawei: incontro a Roma tra i ministri di Cina e Canada

Il caso della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, arrestata in Canada nel 2018 su richiesta degli Usa che ne vogliono l'estradizione, è affiorato a Roma. Il ministro degli Esteri e Consigliere di Stato cinese, Wang Yi, ha incontrato, nel corso della sua visita in Italia, il suo omologo canadese, Francois-Philippe Champagne, anch’egli in visita in Europa. Quest'ultimo ha sollevato con il rappresentante di Pechino il tema dei due cittadini canadesi arrestati alla fine del 2018 e incriminati per spionaggio.

L’incontro è stato confermato dall’agenzia Xinhua, e secondo quanto riferito dalla diplomazia di Ottawa, è durato circa 90 minuti e si è tenuto in un albergo della capitale italiana.

Caso Meng: il Canada chiede alla Cina l'estradizione dei cittadini Kovrig e Spavor

Gli arresti in Cina dell’ex diplomatico e analista Michael Kovrig e dell’uomo d’affari in rapporti con la Corea del Nord Michael Spavor, sono avvenuti pochi giorni dopo l’arresto a Vancouver di Meng, su richiesta degli Stati Uniti, che ne chiedono l’estradizione con accuse di frode bancaria e violazione delle sanzioni all’Iran.

Il ministro degli Esteri canadese, secondo una nota diffusa da Ottawa, “ha ribadito di nuovo che i casi di Michael Kovrig e di Michael Spavor rimangono una priorità e che il Canada continua a chiedere alla Cina di rilasciarli immediatamente entrambi”. Secondo quanto riferisce l'agenzia Xinhua, pur non essendoci in generale conflitti di interessi tra i due Paesi, “il rapporto ha incontrato serie difficoltà a causa della detenzione immotivata di cittadini canadesi da parte della Cina”. L’incontro a Roma tra Wang e Champagne è stato il primo in quasi un anno: l’ultimo faccia a faccia risaliva al novembre 2019, quando si videro in Giappone.