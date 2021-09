Huawei, Meng Wanzhou torna in Cina: era stata arrestata a Vancouver nel 2018

Huawei, Meng Wanzhou torna in Cina: accordo raggiunto con il dipartimento di Giustizia americano

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha raggiunto un accordo con Meng Wanzhou, che permetterà alla direttrice finanziaria di Huawei di tornare in Cina, a quasi tre anni dall'arresto in Canada su richiesta degli Stati Uniti.

Meng, secondo una fonte al corrente del dossier citata dall'agenzia Reuters, dovrebbe comparire in video-conferenza in udienza in un tribunale federale di Brooklyn e dovrebbe ottenere il permesso di lasciare il Canada. Meng era stata arrestata a dicembre 2018 a Vancouver su richiesta degli Usa, che ne chiedevano l'estradizione per frode bancaria e violazione delle sanzioni all'Iran.