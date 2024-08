Doha, proseguono i negoziati per fermare la guerra. Hamas: "Qualsiasi accordo deve prevedere il ritiro completo da Gaza"

Ripresa negoziati a Doha, condanna per attacco Cisgiordania

Riprendono a Doha i negoziati per cercare di fermare la guerra nella striscia di Gaza. L'obiettivo è arrivare a una tregua, evitare la rappresaglia iraniana e consentire il passaggio di aiuti alla popolazione.

I negoziati ricominciano oggi, dopo che i mediatori di Qatar, Egitto e Stati Uniti hanno definito la giornata di ieri "costruttiva". E riprendono dopo le condanne espresse anche dagli Usa contro il sanguinoso attacco da parte dei coloni in Cisgiordania che ha provocato un morto e un ferito grave. Attacco che ha suscitato sdegno da parte della Casa Bianca e anche dai leader israeliani. L’episodio è avvenuto nel villaggio di Jit. A perdere la vita è stato un palestinese di 23 anni. Gli Usa hanno definito l'accaduto come una "violenza inaccettabile" e il presidente Isaac Herzog è arrivato al punto di denunciare un pogrom".

"Gli attacchi dei coloni violenti contro i civili palestinesi in Cisgiordania sono inaccettabili e devono cessare", si legge in una dichiarazione rilasciata al The Times of Israel dal portavoce Usa del Consiglio di Sicurezza Nazionale. "Le autorita' israeliane - aggiunge - devono adottare misure per proteggere tutte le comunità. Questo comprende anche intervenire in tempo per fermare la violenza e chiamare a risponderne tutti gli autori".

"Condanno fermamente il pogrom in Samaria", ha scritto Herzog in un messaggio su X, usando il nome della provincia biblica corrispondente alla Cisgiordania settentrionale. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in una nota diffusa dal suo ufficio, ha assicurato che “i responsabili di eventuali atti criminali saranno arrestati e perseguiti”.

Hamas, 'Qualsiasi accordo deve prevedere il ritiro completo da Gaza'

"Qualsiasi accordo deve prevedere un cessate il fuoco globale, il ritiro completo da Gaza, il ritorno degli sfollati e la ricostruzione, oltre a un accordo sullo scambio di prigionieri". Ad affermarlo in una dichiarazione diffusa sui social è il membro dell'Ufficio politico di Hamas, Hossam Badran mentre sono in corso a Doha per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco e sulla liberazione degli ostaggi. "Hamas vede i negoziati in corso a Doha riguardo al cessate il fuoco e allo scambio di prigionieri da una prospettiva strategica volta a porre fine all'aggressione contro Gaza", spiega ancora Badran.

"Hamas ritiene che qualsiasi negoziato debba basarsi su un piano chiaro per attuare quanto concordato in precedenza. L'ostacolo al raggiungimento di un cessate il fuoco a Gaza è la continua evasione israeliana", sottolinea ancora.