Egitto, scarcerati tre dirigenti della ong di Patrick Zaki

I tre dirigenti dell'ong Eipr arrestati al Cairo sono stati scarcerati: lo scrive su Twitter la stessa organizzazione non-governativa per cui lavorava Patrick Zaki. "Gasser, Karimi e Basheer sono stati lasciati andare direttamente dalla prigione di Tora. Insolito. Ora sono o a casa o sulla via di casa", scrive l'Iniziativa egiziana per i diritti personali (Eipr).