Il sondaggio su Trump lanciato a La Piazza fa notizia: il tycoon apprezzato dal 60% degli italiani

La Piazza fa notizia sui giornali. Rilanciato il sorprendente sondaggio su Trump

La settima edizione della kermesse La Piazza ha regalato come sempre diversi spunti politici, frutto di accessi dibattiti sul palco di Affari a Ceglie Messapica (Brindisi), ma anche riflessioni più ampie, ad esempio legate alla politica estera e in particolare alle ormai prossime elezioni negli Stati Uniti. Un sondaggio di Lab 21.01 lanciato a La Piazza ha generato un grande dibattito sui giornali. Il Secolo d'Italia, ha messo in evidenza la notizia: il 58,4% degli italiani voterebbe per Donald Trump se vivesse negli Stati Uniti. Ma ancora più sorprendente è stato il dato sulla possibile risoluzione dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. Ben il 73,8% dei votanti, infatti, è convinto che sia proprio il tycoon l’uomo giusto per mettere rapidamente fine alle guerre.

Dal sondaggio emerge chiaramente la linea degli italiani sui due principali conflitti in corso. A proposito della guerra tra Russia e Ucraina, il 40,3% degli italiani crede che Mosca e Kiev dovrebbero risolvere autonomamente la situazione, il 28,9% che gli altri Paesi dovrebbero continuare a inviare singolarmente le armi, il 22,7% che l’Ucraina dovrebbe cedere una parte del proprio territorio alla Russia per la pace e l’8,1% che dovrebbe intervenire direttamente la Nato. Più nello specifico, per la maggioranza degli italiani (il 51,8%), il nostro Paese dovrebbe diminuire gli aiuti attualmente inviati all’Ucraina. Poco gradimento raccoglie, sul fronte Ue, la conferma di Ursula Von der Leyen come presidente della Commissione europea: il 64,3% degli italiani si dice scontento, mentre il 65,3% pensa che l’Europa sta ostacolando le politiche economiche e di sviluppo sociale dell’Italia.