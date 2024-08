La Piazza, Lab 21.01: il 58,4% degli italiani voterebbe Donald Trump

Il sondaggio della terza e ultima serata de “La Piazza – Il Bene Comune” si sposta sullo scenario internazionale



Nel terzo sondaggio di Lab 21.01, che inaugura la terza e ultima serata de “La Piazza – Il Bene Comune”, ci si sposta sullo scenario internazionale. Il 58,7% degli italiani, se vivesse negli Stati Uniti, voterebbe Donald Trump, mentre il 73,8% è convinto che sia proprio il tycoon l’uomo giusto per mettere rapidamente fine ai conflitti in Ucraina e Palestina.

Focalizzandosi sulla guerra tra la Russia e l’Ucraina, il 40,3% degli italiani crede che le due nazioni dovrebbero risolvere autonomamente la situazione, il 28,9% che gli altri Paesi dovrebbero continuare a inviare singolarmente le armi, il 22,7% che l’Ucraina dovrebbe cedere una parte del proprio territorio alla Russia per la pace e l’8,1% che dovrebbe intervenire direttamente la NATO. Più nello specifico, per la maggioranza degli italiani (il 51,8%), il nostro Paese dovrebbe diminuire gli aiuti attualmente inviati all’Ucraina e prevale un sentimento di equidistanza: il 38,8% dei rispondenti, la maggioranza relativa, non si sente vicino né a Putin né a Zelensky.

Poco gradimento raccoglie, sul fronte UE, la rielezione di Ursula Von Der Leyen quale Presidente della Commissione Europea: il 64,3% degli italiani si dice scontento, mentre il 65,3% pensa che l’Europa stia ostacolando le politiche economiche e di sviluppo sociale dell’Italia.