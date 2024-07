Il ventenne attentatore di Trump: "Ce l'ho lungo 25 centimetri". L'incredibile video di Crooks trovato in rete

Il ventenne attentatore di Trump: "Ce l'ho lungo 25 centimetri". VIDEO

Thomas Matthew Crooks, il ragazzo morto diventato tristemente famoso per essere stato l'attentatore di Donald Trump, in una clip ottenuta da TMZ da un suo ex amico, scherza sul fatto di essere “dotato” di un pene di 10 pollici (25 centimetri) e affermare di essere uno studente di Stanford alto un metro e ottanta. In realtà, Crooks era solo uno studente del decimo anno quando il filmato è stato girato, e ci è stato detto che era solito fare dei video divertenti con i compagni di classe mentre erano tutti in una classe di tecnologia informatica.

JUST IN: TMZ has obtained footage of Thomas Matthew Crooks claiming he had a 10-inch pen*s.



The video was reportedly taken in February of 2020 at Steel Center Career and Technical Education in Jefferson Hills, Pennsylvania.



Classmates say Crooks was quiet but would open up and… pic.twitter.com/1eJm2jAlDG — Collin Rugg (@CollinRugg) July 15, 2024

Come riporta Dagospia, il suo amico ci ha detto che il video è stato girato nel febbraio 2020 presso lo Steel Center Career and Technical Education di Jefferson Hills, in Pennsylvania, che offre formazione tecnica e professionale agli studenti di diversi distretti scolastici pubblici dello Stato. Abbiamo contattato la scuola per confermare l'iscrizione di Crooks... ma non abbiamo avuto risposta. L'ex compagno di classe dice che Crooks all'inizio si è aperto gradualmente. Era tranquillo, amichevole e andava d'accordo con i suoi compagni di classe.

Crooks ci è stato descritto come un genio della tecnologia informatica. Era uno degli studenti più talentuosi della classe, in grado di smontare e rimontare i computer senza problemi. Era anche appassionato di videogiochi, soprattutto di "Fortnite" e "Tom Clancy's Rainbow Six Siege". Per quel che vale, sono entrambi giochi sparatutto in prima persona. L'ex compagno di classe ci dice che Crooks non parlava di politica o di armi mentre era in classe. Inutile dire che è rimasto esterrefatto quando ha scoperto che Thomas ha tentato di assassinare Trump.