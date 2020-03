Il virus fa restare in sella Merkel, rinviato il congresso per la successione

La Cdu rinvia il congresso straordinario: “la sicurezza e la salute delle persone del nostro Paese hanno la massima priorità”



La Cdu, il partito di Angela Merkel, rinvia il congresso straordinario originariamente fissato per il 25 aprile, dove si sarebbe dovuto eleggere il successore di Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), che aveva annunciato le proprie dimissioni in seguito al caos politico in Turingia. Non è ancora stata decisa una nuova data per l’assise.



Come ha spiegato la stessa Kramp-Karrenbauer, “la sicurezza e la salute delle persone che vivono nel nostro Paese hanno in questo momento la massima priorità”. Il congresso, così AKK, si terrà “quando la situazione epidemica lo permetterà”. I tre candidati nella corsa alla guida del partito cristiano-democratico sono il governatore del Nord-Reno Vestfalia, Armin Laschet, l’ex ministro all’Ambiente Norbert Roettgen e l’ex capogruppo Friedrich Merz, storico antagonista di Merkel.