Diselegate, al via la class action contro Mercedes

Dieselgate: Mercedes-Benz affronta questa settimana un'azione collettiva

Quasi 3.000 proprietari di veicoli diesel in Germania hanno aderito a un'azione collettiva contro Mercedes-Benz in relazione al lungo scandalo sulle emissioni di ossidi di azoto. Lo riferisce la Dpa. Le prime udienze si terranno martedì in un tribunale di Stoccarda, la città in cui ha sede l'azienda. Alla fine di giugno, 2.804 proprietari di Mercedes-Benz avevano aderito all'azione collettiva promossa dalle associazioni di consumatori organizzate nell'associazione nazionale Vzbv.

Mercedes-Benz è accusata di aver manipolato deliberatamente i livelli di emissioni dei gas di scarico durante i test, nascondendo così il livello di emissioni in condizioni di guida reali. Ad alcuni veicoli è stato successivamente vietato l'uso di strade in alcune città tedesche, riducendo il loro valore.