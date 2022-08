In Missouri la scuola reintroduce le punizioni corporali, complici i genitori

I genitori si lamentano della cattiva condotta dei propri figli così il Consiglio scolastico reintroduce le bacchettate

In Missouri nel distretto di Cassville, un'area rurale a pochi chilometri dall'Arkansas che conta circa duemila studenti, in seguito alle lamentele dei genitori sulla cattiva condotta dei propri figli, il Consiglio scolastico ha reintrodotto le "punizioni corporali". In Missouri la violenza fisica, in ogni forma fisica, era stata bandita dal 2001.

"La lamentela che abbiamo raccolto - ha commentato il sovrintendente Merlyn Johnson - è che le famiglie non vogliono la sospensione ma preferiscono un'altra opzione. E questa è l'opzione che abbiamo deciso di considerare". Si dovrà ricorre alle punizioni corporali come "ultima risorsa" se altre misure non si riveleranno sufficienti. A decidere sarà il preside su segnalazione dell'insegnante e le punizioni verranno inflitte alla presenza di un testimone.