In Ucraina si muore in silenzio... stampa. Lo scandalo dei media

La guerra in Ucraina e il silenzio sui morti

In questi giorni i mass media fanno finta che in Ucraina non accada niente di particolarmente grave. Chi ha deciso che la guerra sia indolore, che i morti siano invisibili?

Penso che lo abbiano deciso i venditori di armi. Se anche durante la guerra in Vietnam i mass media avessero minimizzato le morti e le distruzioni che avvenivano quella guerra non sarebbe finita mai. In Ucraina si muore in silenzio... stampa.

Sembra proprio l'omertà che domina i territori controllati dalla mafia. Evidentemente la vendita delle armi in qualche modo fa comodo anche ai giornali che non fanno vedere le atrocità della guerra.

*sociologo e giornalista