Iran, 14enne si toglie il velo a scuola e muore dopo l'arresto

Iran, 14enne muore dopo l'arresto perché non portava il velo

Un'adolescente iraniana di nome Masooumeh è morta a Teheran dopo essere stata arrestata perché si era tolta il velo in classe in segno di protesta. Lo ha denunciato il direttore della Ong, con sede a New York, Center for Human Rights in Iran. La 14enne è stata identificata tramite l'esame delle registrazioni di telecamere di sorveglianza a scuola. Dopo essere stata messa in custodia, la ragazza è stata trasferita in ospedale dove sono state rilevate gravi lacerazioni vaginali e lì è morta.

Iran: Mattarella, superato ogni limite

"Quanto sta avvenendo in queste settimane in Iran supera ogni limite e non puo', in alcun modo, essere accantonato". Lo ha scritto Sergio Mattarella nel messaggio letto alla XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia, intitolata "La diplomazia italiana al servizio del Paese in un mondo che cambia". "Alla diplomazia spetta in questo momento storico proprio il difficile compito di tutelare il patrimonio faticosamente conquistato" dell'ordine basato sul diritto internazionale "che trova i suoi baluardi nel processo di integrazione europea e nel sistema multilaterale rappresentato dalle Nazioni Unite, nonche' nel nostro saldo collocamento nel quadro dell'Alleanza atlantica. Al centro di questo sistema di valori vi e' la dignita' umana e il rispetto della persona, che oggi vediamo invece in tante parti del mondo calpestato" ha proseguito il presidente della Repubblica.