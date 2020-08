Iran: blocco di una petroliera nello Stretto di Hormuz

Nuovo incidente nello Stretto di Hormuz, dove le forze armate dell'Iran hanno bloccato di nuovo una petroliera. Lo hanno riferito a condizioni di anonimato fonti militari statunitensi all'Ap, ripresa da diversi media.

In sostanza, la Marina di Teheran avrebbe fermato la nave "MV Wila", la cui ultima posizione si trovava davanti alla costa orientale degli Emirati arabi uniti, per circa cinque ore, per poi rilasciarla ieri sera. La petroliera, così la fonte, non ha inviato segnali di SOS né durante, né dopo il proprio fermo.

L'Iran blocca una petroliera nello Stretto di Hormuz

Il comando delle Forze armate Usa per il Medio Oriente ha pubblicato un video, in bianco e nero, nella quale si vedono unità speciali che si fanno calare sulla nave da un elicottero: si tratterebbe di un velivolo del tipo Sikorsky SH-3 Sea King, utilizzato solo dalla Marina iraniana.

Non si conoscono i motivi del blocco della petroliera. Fino ad ora, né i media statali di Stato di Teheran, né i funzionari di governo hanno confermato la notizia.

Precedentemente il sito di Arab News riferiva che "gli Stati Uniti hanno affermato che le forze iraniane hanno abbordato una "nave civile" nelle acque internazionali del Golfo, aggiungendo che l'imbarcazione in questione batterebbe bandiera liberiana.