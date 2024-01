Iran, ridimensionato il numero dei morti. Teheran "può reagire all'attacco"

Iran, il ministro dell'Interno rivede il bilancio dei morti al cimitero di Kerman: sono 84

Il ministro dell'Interno iraniano, Ahmad Vahidi, ha rivisto al ribasso da 103 a 84 il bilancio delle vittime al cimitero di Kerman per la duplice esplosione di matrice terroristica, che ha investito la folla radunata per commemorare il quarto anniversario della morte del generale Qasem Soleimani. Secondo l'agenzia Tasnim, Vahidi ha dato questo numero nel corso delle visite agli ospedali dove sono ricoverati i feriti dell'attentato, in base a notizie ricevute dai medici forensi.

Iran, il viceministro degli Esteri Bagheri: "Israele attua un comportamento criminale a Gaza"

"Gli Stati Uniti considerano i propri interessi come l'unico punto di riferimento per la legittimità delle relazioni internazionali". Lo dice in un colloquio con La Stampa il viceministro degli Esteri iraniano Ali Bagheri Kani alla luce dei lavori della conferenza sulla Palestina ospitata a Teheran alla fine del 2023. "Il simposio ha dato continuazione agli impegni di diversi attori in ambito regionale e internazionale volti a porre termine ai crimini dei sionisti a Gaza, e anche destinato al sostegno al popolo palestinese - spiega a La Stampa -.

La partecipazione ad alto livello alla conferenza ha dimostrato che molti Governi sono sensibili ai crimini commessi nella Striscia e si sentono preoccupati per i gazawi". Secondo Bagheri "da anni gli Usa hanno proposto piani per risolvere la questione palestinese, ma loro stessi hanno dovuto ammettere il proprio fallimento". Questo a causa del "comportamento criminale" attuato da Israele a Gaza. "Oggi il mondo si trova ad affrontare uno scontro tra le forze del bene e del male, e la responsabilità dell'Iran in questa arena è cruciale", aggiunge Bagheri. Il punto è che "sono gli americani stessi i principali responsabili della prosecuzione del conflitto e del suo ampliamento, attraverso il loro sostegno sfrenato a Israele - chiosa -. Pertanto, i principali responsabili dei crimini dei sionisti, dopo i sionisti stessi, sono gli Usa". Bagheri invita tutti i Paesi islamici "a garantire ai palestinesi l'opportunità di determinare il proprio destino ponendo fine ai crimini di guerra e al genocidio commessi dal regime israeliano".

Guerra Israele - Hamas, ora Teheran pronta a reagire all'attacco

"Finora Teheran non ha reagito ad altri attacchi, ma questa volta potrebbe andare diversamente". Lo ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera Vali Nasr, docente alla Johns Hopkins University di Washington e tra i massimi esperti di relazioni internazionali e di Medio Oriente, commentando la strage di ieri a Kerman vicino al cimitero dove è sepolto il generale Qassem Soleimani. "L'obiettivo scelto ha un alto valore simbolico: la tomba del generale Soleimani, eliminato quattro anni fa dagli americani. Soleimani era un leader delle Guardie rivoluzionarie, i pasdaran. Gli iraniani uniranno i puntini: le bombe di Kerman giungono subito dopo l'uccisione di Saleh al-Arouri (il numero due di Hamas, ndr) e di Razi Mousavi, altro generale dei pasdaran, attivi in Siria", ragiona Nasr, ritenendo che "gli iraniani considerino questo attacco una provocazione di Israele". Secondo l'analista, con gli attacchi contro al-Arouri e Mousavi il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha mandato "un potente segnale" non solo ad Hamas, ma anche agli Hezbollah e all'Iran: "vedete?

Possiamo colpirvi come e quando vogliamo. Ma le esplosioni al cimitero segnano un cambio di scenario. Sono morte tante persone innocenti. Sembra una provocazione, appunto". Per Nasr, "Netanyahu starebbe cercando di allargare il conflitto di Gaza, di arrivare alla resa dei conti finale con gli Hezbollah e, soprattutto con l'Iran. Naturalmente questo schema prevede il coinvolgimento pieno e totale degli Stati Uniti". A Teheran, conclude, "è chiaro che pensino che questa strage non potrà restare impunita. Probabilmente la risposta non arriverà subito, ma è difficile immaginare che non ci sia".