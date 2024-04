Iran, pronto l'attacco a Israele: armati 100 missili. Biden: "Non fatelo"

L'Iran ha armato cento missili, pronto l'attacco contro Israele. Il timore di una guerra regionale

Gli Stati Uniti hanno registrato un aumento dei movimenti militari all’interno dell’Iran. Lo riporta la Cnn che cita fonti dell'amministrazione Usa. Gli Stati Uniti riferiscono di almeno cento missili a traiettoria variabile già armati. Gli iraniani vogliono vendicare l’attacco di Israele alla loro ambasciata a Damasco, avvenuto due settimane fa, che ha provocato, tra gli altri, la morte di due alti rappresentanti della guardia rivoluzionaria islamica. L'obiettivo degli attacchi sarebbero "molteplici obiettivi all'interno di Israele" e il rischio è che nell'operazione "potrebbero essere coinvolti alleati di Teheran".

Ormai la certezza è che l'Iran attaccherà Israele "prima o poi". L'allarme è stato lanciato da Joe Biden, in conferenza stampa alla Casa Bianca. “Non voglio entrare in informazioni coperte da segreto, ma la mia aspettativa è che avverrà presto”, ha risposto il presidente degli Stati Uniti. E a chi gli chiedeva quale sia il suo messaggio all’Iran in questo momento, Biden ha risposto: “Non farlo”. Come scrive Repubblica, il dilemma dell'Iran è come colpire Israele e vendicarsi dell'attacco di Damasco di qualche settimana fa senza però scatenare un'escalation totale. Washington avrebbe segnalato che "un’offensiva misurata potrebbe scongiurare l’escalation".

“Siamo dediti alla difesa di Israele. Sosterremo Israele, aiuteremo a difendere Israele e l’Iran non ci riuscirà”, ha assicurato il capo della Casa Bianca. Da giorni gli Stati Uniti sono in massima allerta e temono un significativo attacco iraniano contro Israele mentre crescono i timori di una regionalizzazione del conflitto in Medio Oriente, dopo l’attacco israeliano a un complesso diplomatico iraniano in Siria, la scorsa settimana, in cui sono morti tre generali iraniani. Biden, che questa settimana ha avvertito che l’Iran stava minacciando un “attacco significativo” contro Israele, ha ricevuto costanti aggiornamenti sulla situazione dalla sua squadra di sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti e molti altri Paesi, tra cui Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia, hanno emanato nuove linee guida di viaggio per i dipendenti pubblici in Israele mentre incombeva la minaccia iraniana.

Gli Stati Uniti tenteranno di intercettare qualsiasi arma lanciata contro Israele se sarà possibile farlo, hanno detto alla Cnn due funzionari statunitensi, un’indicazione del livello di cooperazione in corso tra i due eserciti. Le forze della Marina americana nel Mar Rosso hanno precedentemente intercettato missili a lungo raggio lanciati dagli Houthi nello Yemen verso Israele. Le forze statunitensi in Iraq e Siria potrebbero anche potenzialmente intercettare droni e razzi che prendono di mira il nord di Israele, a seconda della posizione da cui vengono lanciati.

Il Dipartimento della Difesa sta inoltre spostando ulteriori mezzi nella regione del Medio Oriente “per rafforzare gli sforzi di deterrenza regionale e aumentare la protezione delle forze armate statunitensi”, ha detto alla Cnn un funzionario della difesa statunitense, mentre Israele e gli Stati Uniti si preparano a un potenziale attacco iraniano. Il Pentagono ha lavorato specificamente per rafforzare le difese aeree delle truppe statunitensi di stanza in Iraq e Siria che sono state attaccate dalle forze per procura appoggiate dall’Iran più di 100 volte tra ottobre e febbraio. A gennaio, tre militari statunitensi sono rimasti uccisi quando un drone ha attraversato le difese aeree statunitensi nella base Tower 22 in Giordania.

Gli Stati Uniti non prevedono che l’Iran o i suoi delegati attaccheranno le forze statunitensi come parte della loro ritorsione, ma stanno spostando le risorse per ogni evenienza. “Sarebbe imprudente se non esaminassimo la nostra posizione nella regione per assicurarci di essere adeguatamente preparati”, ha detto Kirby.