Iran, ragazza italiana arrestata a Teheran: aiutatemi, temo di non uscire più

Iran, Alessia Piperno è stata arrestata a Teheran, la famiglia non aveva notizie da giorni

Alessia Piperno, romana di 30 anni è stata arrestata in Iran. La donna è detenuta in un carcere di Teheran. I genitori hanno dato la notizia, subito dopo aver ricevuto u na telefonata della figlia in lacrime: "Vi prego aiutatemi, temo di non uscire più". La Farnesina sta seguendo il caso con l'Ambasciata italiana a Teheran, ma al momento non sarebbe stato ancora possibile individuare il carcere in cui la donna è reclusa.

La famiglia della giovane ha lanciato un appello sui social. I genitori di Alessia scrivono: "É una viaggiatrice solitaria, gira il mondo per conoscere usi e costumi dei popoli. Papà e mamma non avevano sue notizie dal 28 settembre, giorno del suo compleanno.