Iran, Raisi è morto, nessun sopravvissuto. Lo spettro di un sabotaggio

Iran, il presidente Raisi è morto

Il presidente dell'Iran Raisi è morto. Non arrivano buone notizie dal luogo dell'incidente aereo. Secondo le ultimissime notizie provenienti da Teheran, non ci sono sopravvissuti sull'elicottero che aveva a bordo il presidente iraniano Raisi precipitato nel nord dell'Iran, il ministro degli esteri Hossein Amir-Abdollahian e altre sei persone. La tv di stato iraniana ha annunciato la morte del presidente e anche il vicepresidente iraniano Mohsen Mansouri ha confermato ufficialmente in un twet il decesso di Raisi e della sua delegazione a seguito dello schianto dell'elicottero su cui viaggiavano. L'abitacolo sarebbe completamente bruciato. Il vice presidente dell'Iran, Mohammad Mokhber, è il primo nella linea di potere dopo il presidente Ebrahim Raisi. Secondo la costituzione iraniana, in caso di morte o incapacità del presidente, il primo vicepresidente subentra e assume le funzioni di presidente fino allo svolgimento delle elezioni entro un periodo massimo di 50 giorni. A differenza di altri paesi, la prima vicepresidenza iraniana è una posizione nominata, non eletta. L'Iran è sotto choc per la morte del presidente Raisi.

L'elicottero su cui viaggiava è stato costretto a causa del maltempo ad un atterraggio di emergenza. Al Jazeera riferisce che il luogo dell'incidente rilevato dal drone turco si troverebbe a 100 km dalla città di Tabriz, vicino a un villaggio chiamato Tavil. Un drone Akinci turco ha rivelato una fonte di calore nella zona dell’Azebaigian orientale in cui è finito disperso il velivolo. Ma le squadre della Mezzaluna Rossa hanno già fatto sapere che non ci sono speranze: "Tutto è bruciato, nessuno è sopravvissuto".

La Mezzaluna Rossa iraniana afferma che i soccorritori si stanno muovendo verso la zona individuata dal drone turco, che si sospetta sia il luogo in cui si è schiantato l’elicottero di Raisi. 73 squadre, compresi i cani da rilevamento, sono coinvolte nell'operazione, ma le condizioni meteorologiche rimangono difficili con pioggia e nebbia che riducono la visibilità. Resta un giallo su questo incidente, perché oltre alla pista del problema a causa del maltempo si fa strada anche l'ipotesi del sabotaggio, in quel caso si tratterebbe di un attentato e questo aprirebbe la strada a scenari davvero inquietanti.