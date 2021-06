Iran, Raisi vince con il 62% dei voti: presidente eletto al primo turno

Il candidato ultraconservatore Ebrahim Raisi ha vinto le elezioni presidenziali iraniane con il 62% dei consensi. Si tratta del risultato ufficiale, seppur ancora parziale. Secondo i primi dati parziali resi noti dal ministero dell'Interno, Ebrahim Raisi, il candidato ultraconservatore alle presidenziali in Iran, si aggiudica, 17,8 milioni di voti, pari al 62%.

Altri 3,3 milioni vanno ad un altro conservatore, Mohsen Rezai, 2,4 milioni di voti al moderato Abdolnasser Hemmati e meno di un milione al deputato conservatore Amirhossein Hashemi-Ghazizadeh. Secondo questi dati, sono stati scrutinati finora 28,6 milioni di voti, pari ad un'affluenza del 48,5%. Non e' stato precisato quanti sono i voti ancora da scrutinare, e quindi quale sara' il dato finale dell'affluenza. Raisi ha già ricevuto le congratulazioni dal suo avversario (e unico candidato moderato) Abdolnasser Hemmati.

"Se Dio vorrà", il nuovo presidente iraniano "assumerà l'incarico entro 45 giorni", ha spiegato il presidente uscente Hassan Rohani in dichiarazioni riportate dai media iraniani all'indomani delle elezioni presidenziali, senza però indicare ancora il nome del vincitore.

"Mi congratulo con il candidato eletto", ha detto Rohani, precisando che in mancanza di un "annuncio ufficiale" sul nome del vincitore delle presidenziali, "rinvierà le congratulazioni ufficiali", ma - ha detto - "è chiaro chi è stato eletto dal popolo e ha ricevuto voti a sufficienza". E, ha aggiunto, "se Dio vorrà assumerà la presidenza entro 45 giorni".

"Il mandato e la missione del governo termineranno entro 45 giorni", ha aggiunto Rohani. Durante una riunione della task force per la lotta al coronavirus, il presidente ha quindi ringraziato gli iraniani, la "Nazione intelligente", che "in questo periodo sensibile non ha ascoltato gli appelli all'astensionismo" e che ieri si sono recati ai seggi con una "presenza numerosa". Ancora non ci sono tuttavia neanche i dati sull'affluenza.

"I risultati" del voto, ha assicurato ancora nelle dichiarazioni diffuse dall'Irna, "saranno annunciati oggi". "Voglio ringraziare il popolo - ha insistito Rohani - per la presenza in massa in questo momento storico".