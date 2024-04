Iran: "Vendetta inevitabile su Israele". Hamas: "Vogliamo il cessate il fuoco"

Hamas: "Nostra posizione per accordo è cessate il fuoco e ritiro Idf, no passi indietro"

Hamas rifiuta di "fare marcia indietro" e resta sulle sue posizioni del 14 marzo riguardo a un possibile accordo per una tregua a Gaza anche se ha accettato di inviare una delegazione per rinnovare i colloqui al Cairo questo fine settimana. I miliziani ribadiscono che le sue condizioni sono "un cessate il fuoco permanente, il ritiro dell'esercito da Gaza, il ritorno degli sfollati, la libertà di movimento e un serio accordo di scambio di prigionieri".

Al Jazeera: domani delegazione di Hamas a Il Cairo per negoziati

Domani una delegazione di Hamas si recherà al Cairo, in Egitto, per negoziati su un accordo con Israele per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. È quanto ha rivelato una fonte del movimento palestinese all'emittente Al Jazeera, che riporta come nelle ultime ore si siano svolti intensi contatti tra il leader di Hamas, Haniyeh, e i mediatori per riprendere i colloqui. Haniyeh ha assicurato ai mediatori che qualsiasi ciclo di negoziati dovrà iniziare sulla base di un cessate il fuoco permanente, con il ritiro totale dell'esercito israeliano e il ritorno incondizionato degli sfollati palestinesi.

Iran: "La vendetta contro Israele è inevitabile, decideremo come e quando"

"L'attacco israeliano non rimarrà senza risposta. La vendetta dell'Iran è inevitabile e Teheran deciderà come e quando effettuare l'operazione di rappresaglia". Lo ha dichiarato il capo di stato maggiore delle forze armate iraniane Mohammad Bagheri, citato dall'Irna. "Il recente attacco israeliano alla sede del consolato iraniano nella capitale siriana, Damasco, è una sorta di follia e rappresenta il suicidio del regime sionista", ha assicurato Bagheri, durante i funerali a Isfahan di uno dei due alti ufficiali uccisi, Mohmmad Reza Zahedi, comandante di un'unita' d'élite dei guardiani responsabile delle operazioni esterne dell'Iran.

Nyt: forze Iran in massima allerta per attacco a Israele

L'Iran ha posto tutte le sue forze armate "in massima allerta" dopo aver preso la decisione di "rispondere direttamente" a Israele per l'attacco del primo aprile a Damasco "per creare deterrenza". Lo riferisce il New York Times, citando due funzionari iraniani che hanno richiesto l'anonimato.

Iran a Usa: state lontani da Israele così non vi farete male

Teheran "ha avvertito in un messaggio scritto la leadership americana di non lasciarsi trascinare nella trappola tesa dal premier israeliano Benjamin Netanyahu", che potrebbe provocare un conflitto diretto tra Stati Uniti e Iran: lo ha scritto ieri sera su X il vice capo dell'ufficio presidenziale iraniano, Mohammad Jamshidi. Il messaggio sottolineava: "State lontani (da Israele, ndr), così non vi farete del male", ha proseguito Jamshidi, aggiungendo: "In risposta, gli Stati Uniti hanno chiesto a Teheran di non prendere di mira le strutture americane".